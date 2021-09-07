Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde suçunu kabul ederek silahı Kırıkkaleye kaçarken otobana attığını itiraf etti.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 saatlerinde Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Şahin Körpe ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının otomobilinin plaka bilgileri üzerinden yaptıkları çalışmalarda otomobilin Güven D.'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili Güven D.'de olduğu bilgisi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Zanlı kullandığı silahı Kırıkkale'ye kaçarken otobanda yola atmış

Güven D. polise verdiği ilk ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, Yol verme tartışması dolayısı ile EGO otobüs şoförüne kendi üzerinde bulunan silah ile ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden aracı ile uzaklaştığını, kendisinin alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek üzere otobana çıktığını, otobanda seyir halinde iken camı açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını, attığı yeri hatırlayamadığını ve silahın nerede olduğunu bilmediğini, akabinde Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek tekrar Sincan'a döndüğünü belirtti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Otobüs şoförü Şahin Körpe, otobüste bir yolcunun bayıldığını belirterek yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada olayın başına geldiği söyledi. Körpe, yol vermesi için kornaya bastığında saldırganın kendisine küfür ettiğini iddia etti. Körpe, saldırganın daha sonra otobüse ateş açtığını ifade etti.