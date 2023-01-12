Otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden yayanın üzerinden pompalı silah ve bıçak çıktı

Ankara'da yol ortasında saldırgan tavırlar sergilediği iddia edilen Alper İ.'ye seyir halindeki ticari taksi çarptı. Üzerinden pompalı tüfek ve bıçak çıkan Alper İ. kaza sonucu hayatını kaybederken ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı Pursaklar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yol üzerinde saldırgan hareketlerde bulunan Alper İ.'ye (36), Kadir D. (20) kontrolündeki 06 T 5949 plakalı ticari taksi çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Alper İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kadir D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Üzerinden silah ve bıçak çıktı

Hayatını kaybeden Alper İ.'nin üzerindeki montuna içerisinde 4 kurşun bulunan pompalı tüfek ve bıçak gizlediği öğrenilirken, söz konusu silahla yolda tehditkar hareketler sergilediği ileri sürüldü.

Olayın şahitlerinden Adem Tekeci ise “Araçlara silah doğrultup, durdurmaya çalışmış. Aracın birisinde kurtulmuş, benim arkadaşımın kullandığı araçla çarpışmış. Sürücünün bir suçu yok. Benim arkadaşım. Polisler silahı almış. İçerisinde dört mermi çıkmış. Sabıka kaydı çokmuş” ifadelerini kullandı.