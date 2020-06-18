İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Ankara karayolu üzerinde 43 NH 940 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.