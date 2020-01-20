İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ağır yaralı

Başkent’te bir otomobil, park halindeki TIR’ın altına girdi.

Başkent'te bir otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde bulunan Itri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Görkem G., 06 BH 6584 plakalı otomobili ile Itri Caddesi üzerinden merkez istikametine seyrettiği sırada otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı istikametinde yol kenarında park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi ve alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürerek yaralı sürücü Görkem G.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Görkem G.'yi hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.


Ayrıca, sürücünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.