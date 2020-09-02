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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yolun karsına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karsına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Ahi Evran Mahallesi Ayaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanse Ö.'nün kullandığı 06 BE 4324 plakalı otomobil, Ayaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda yola atlayan Muhammet Ç.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Ç. savrulurken, çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Muhammet Ç.'yi hastaneye sevk ederken, sürücü Hanse Ö. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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