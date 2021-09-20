Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi hizmete sunuluyor

Çankaya Belediyesi'nin Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde Bin 260 metrekare üzerine, engelli dostu olarak inşa ettiği Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, 22 Eylül'de açılıyor.

Çankaya Belediyesinin aralık ayına kadar sürecek 25 temel atma ve açılış 2021 yatırım programı hız kesmeden devam ediyor. Öveçler Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde Bin 260 metrekare alan üzerine inşa edilen Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, 22 Eylül'de açılıyor. Şair Nazım Hikmet'in adını yaşatacak yeni Çankaya Evi, engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak modern yapıda tasarlandı. Tüm katlara ulaşabilen asansör sistemi, geniş koridor, ferah derslik ve salonlarıyla dikkat çeken yeni Çankaya Evinde, herkese hitap edecek bir de kütüphane yer alıyor. Yeşillikler içinde Öveçler Vadisi'nin hemen yanı başında yer alan Nazım Hikmet Çankaya Evi, 4 katıyla bölge halkı hizmet verecek.

Yeni Çankaya Evleri geliyor

Yeni bir Çankaya Evi'ni daha Çankayalılara kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "21. Yüzyılın halkevi olarak hizmet verecek Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi'nde vatandaşlarımız, yabancı dil kurslarından, resim derslerine, diksiyondan, bilgisayar ve müzik eğitimine kadar pek çok branşta hobi ve meslek edindirme kurslarına katılabilecekler. İnsanların hayatına dokunacak yatırımlarımızla, yepyeni eserleri halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl açılış ve temel atma ile Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artıracağız" dedi.

2021 yatırım programına hızla devam ettiklerini kaydeden Taşdelen, “Biz istiyoruz ki halkımız her mahallede kolay erişebileceği merkezlerden belediye hizmeti alabilsin. Türkan Saylan Çankaya Evimizi açtık. Bu hafta Nazım Hikmet Çankaya Evimizi de açıyoruz. Yıldız Hizmet Binamız içindeki Çankaya Evimini de hizmete açacağız. Karapınar Mahallesi'nde temeli attık. Kırkkonaklar ve Çayyolu'na da inşa edeceğimiz Çankaya Evleri ile halkımıza hizmet vereceğiz. Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Doğru belediyecilik anlayışımız ve polemik yerine ürettiğimizle, projelerimizle, eserlerimizle, var olacağımızı biliyoruz” ifadelerine yer verdi.