OYAK Göksupark'ta yaşam başladı

OYAK İnşaat tarafından Ankara Eryaman'da tamamlanan bin 876 konutluk Göksupark'ta yaşam başladı.

Ankara'nın Etimesgut'a bağlı mahallesi Eryaman'da inşa edilen OYAK Göksupark Konutları, pandemi sürecine rağmen 32 ayda tamamlanarak taahhüt edilen tarihte sahiplerine teslim edilmeye başladı. Öncelikle OYAK üyelerinin konut ihtiyaçlarının karşılanması için uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hayata geçirilen proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı kat planlarına sahip bin 876 konuttan oluşuyor.

Otobüs ve metro duraklarının yanı sıra eğitim kurumlarına, hastaneye, alışveriş merkezine yakınlık avantajı da bulunan proje, fitness merkezi, kapalı yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve etkinlik alanları ile yaşam sunuyor.