ÖZ İPLİK İŞ Başkanı Ay'dan "Kısa çalışma devam etsin" talebi

Türkiye'nin en rekabetçi olduğu tekstil ve hazır giyim sektörlerinin hem iç pazar hem de ihracat pazarında belirsizliklerin devam ettiğini belirten Ay, Türkiye'nin bu sektörlerdeki üretim ve işgücü kapasitesini riske atmaması gerektiğini söyledi.

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, yaptığı açıklamada işçi kesimi ve işveren kesiminin taleplerini daha önce ilettiğini hatırlatarak, “Tekstil ve hazır giyim ülkemiz için çok farklı kanallardan önem taşımaktadır. İmalat sanayiinde en fazla istihdam yapan sektörlerin önde gelenlerinden biridir. İmalat sanayiinde çalışan kadınlarımızın yarısı tekstil ve hazır giyim-dokuma sektöründedir. Ülkemize her yıl 20 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamaktadır. İthalatımızın çok üzerinde ihracat yapmaktayız. Türkiye'nin her bölgesine dağılmış, gelir dağılımı ve sanayiyi ülke geneline yaygınlaştıran bir yapıdadır" dedi.

“Salgın, talep ve hammaddede belirsizlik yoğun”

Tekstil ve hazır giyim sektörünün diğer sektörlerden farklı özellikler taşıdığına dikkat çeken Ay, şöyle devam etti:

"Bu sektördeki kalifiye elemanların kaybı, sektör açısından karşılanamayacak bir maliyettir. Türk tekstil ve hazır giyim endüstrisinde çalışan emekçilerimiz en güçlü rekabet unsurumuzdur. Yıllardır başka ülkelere sipariş vermeye kalkan global alıcılar, her defasında dönüp dolaşıp ürünlerini becerikli Türk işçisine emanet etmiştir. Emekçimizi, çalışanımızı riske atmamalıyız. Hükümetimizden, karar alıcılardan hızla müdahale bekliyoruz. Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim, dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır. İşkolumuzun bazı kollarında özellikle takım elbise-gömlek iş yerlerinde hareketlilik gözleniyor ancak belirsizlik büyük oranda sürmektedir. Salgında emekçilerimiz büyük zorluk yaşamıştır. Ancak bu zorluklar henüz aşılmamıştır. Bu kadar önemli bir sektörde belirsizliğin sürdüğü bir ortamda risk alınmamalı, koruma önlemleri devam etmelidir. Covid-19 salgınının seyrindeki iyileşme ve ülkemizin başarılı aşılama programına karşılık virüsün yeni varyantlarının getireceği yükü bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü uyarılarını hala kaldırmadı. Daha da önemli olan unsur ise ne iç pazarda ne de dış pazarda talep belirsizliği sürmektedir. Ertelenmiş bir talep olduğu, olumlu beklentilere işaret ettiği doğrudur ancak bunun boyutunun ne olacağına yönelik bir tahmin bulunmamakta, salgın öncesi dönemi yakalayıp yakalayamayacağı bilinmemekte, üstelik hızlanacaksa talebin hangi dönemde hızlanacağı öngörülememektedir. Küresel olarak hammaddelerde belirsizlik devam etmektedir. Polimer hammaddelere ilişkin ülkemizin sorunları bilinmektedir. Tekstil, hazır giyim ve dokumada kullanılan polimer dışı pamuk vb. hammaddelerde de belirsizlik yüksektir. Fiyatlardaki aşırı dalgalanmalar bir yana tedarik sorunları dahi ortaya çıkabilmektedir."

Ay, şunları dedi:

"ÖZ İPLİK İŞ sendikası olarak gelecek 3 aylık dönemi risk üstlenmeden, işçimizi koruyarak, rekabet gücünü koruyarak görmemiz gerekiyor. Bu nedenle fesih yasağı devam etmelidir. Kısa çalışma uygulaması devam etmelidir. Nakit desteği en az kısa çalışma uygulaması ödemeleri seviyesine çekilmelidir. İvedilikle tekstil-hazır giyim-dokuma emekçisini koruyacak bu önlemlerin alınması kritik önemdedir.”