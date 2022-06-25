Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: “Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi”

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ay, “Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi” dedi.

Genel Başkan Rafi Ay, Çorlu Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu ve yeni hizmet binasının açılışı sebebiyle Çorlu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ay, 24 Haziran'da gerçekleşen basın toplantısında çalışma hayatındaki sorunları ve talepleri dile getiren açıklamalarda bulundu.

“İmalat sektöründe kapasite kullanım oranları yüzde 78'e dayandı”

İmalat sektörünün iyi bir noktada olduğu bilgisini aktaran Öz İplik İş Genel Başkanı Ay, “Kapasite kullanım oranı yüzde 78'lere gelmiş durumda. Yüzde 80 ülkemiz için tam kapasite demektir. İyi gitmesinin sebebi, pandemi sürecinde konteyner krizi yaşanmasıdır. Bizde şu anda brüt işsizlik 300 dolar civarında. Çin'de ise 360 doların üzerinde. Normalleşmeyle beraber navlun ücretleri dünyada düşmeye başladı. Doğal olarak uzak doğu tekrar eski cazibeli haline gelmeye başladı. Bu imalat sektörümüzde tedirgin olmamıza sebep oluyor. Ancak bu önemli değil, üreterek bu açığı kapatacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi”

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan enerji krizinden dolayı tekstil sektörünün etkilendiğini açıklayan Genel Başkan Ay, “Ocak-mayıs dönemi ihracatımıza baktığımızda, iki ülkeye tekstil ve dokuma sektörünün tamamında yaptığımız ihracat 2022'de bir önceki yıla göre 130 milyon dolar düşmüş. 2021'de 5 ayda 398 milyon dolarlık tekstil, giyim ve diğer dokuma-halı ihracatı yapmışız, bu yıl 269 milyon dolarlık yapmışız” ifadelerini kullandı.

“Buradan tekstil, dokuma, hazır giyim, konfeksiyon sektöründe çalışanlara sesleniyorum, ekonomik ve sosyal haklarınız için Öz İplik İş'e üye olun. Birilerinin asgari ücreti arttırmasını beklemeyin. Örgütlenin, sendikamıza üye olun ve kendi ücretiniz üzerinde söz sahibi olun” diyerek sendikalaşma çağrısında bulunan Ay, “Türkiye'de işsizlik yüzde 11,5'a dayanmış. 3 milyon 853 kişi işsiz bu rahatsız edici bir tablo. Ancak bunun dışında yasal olarak karşılaştığımız birçok sorun var” dedi.

Ay, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının yüksek enflasyon dahil birçok soruna çözüm olacağını kaydetti.

Yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm gibi konuları yakından takip ettiklerini anlatan Öz İplik İş Genel Başkanı Ay, sendika üyelerini dijitalleşme konusunda eğittiklerini söyledi. Ay, sektörlerin yeniden yapılanma sürecinde anahtar kelimenin ‘adil geçiş' olduğunu vurguladı.