ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Ay: “Şimdiden işçimizin sağlığını, haklarını korumak için adım attık”

Biz şimdiden işçimizin sağlığını, haklarını korumak için adım attık. Kırmızı çizgimiz emekçiler, üyelerimizdir. Üyelerimizin sağlığını ve işini korumak şartıyla ihracat ve üretimde Türkiye'nin rekabet gücünü korumaya varız” dedi.

ÖZ İPLİK-İŞ, örgütlü olduğu iş yerleri ile bir protokol üzerinde anlaştı. Protokol, istihdamın korunması, üretim başlaması halinde Covid-19'a karşı alınması gereken önlemler rehberine uygun çalışma düzeninin sağlanması, çalışma ortamının sağlığının sendika ve işveren tarafından birlikte denetlenmesi şartını taşıyor.

ÖZ İPLİK-İŞ, protokollerin imzalanmasının ardından üyesi olduğu Avrupa'da örgütlü işçi sendikalarının üst örgütünün de desteğiyle Türkiye'de üretim yaptıran markalara mektup göndererek işçi kanadının üretime başlamaya hazır olduğunu, Türkiye'ye sipariş vermelerinde herhangi bir sakınca olmadığını bildirecek.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, örgütlü oldukları işletmelerle uzlaşma sağladıkları protokolde, işçilerin sağlığının korunması, alınan sağlık önlemlerinin sendikanın ve işverenin birlikte denetlemesi, istihdamın korunmasının gözetilmesi şartlarının bulunduğunu vurgulayarak, bu protokol ve eklerindeki rehberlerde belirtilen şartlar altında üretim yapacak firmalara yurt dışından sipariş verilebilmesi için kendilerinin de girişimde bulunacağını açıkladı.

“Zaman daralıyor. Gelir desteği ve kısa çalışma ödemesinin süresi bitiyor. Sektörümüz salgından çok ağır yara aldı. İstihdam kaybına tahammülümüz yok. İşimizden de sağlığımızdan da vazgeçmeden çözüm üretmeliyiz” diyen Rafi Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecini başlatacak. Biz şimdiden işçimizin sağlığını, haklarını korumak için adım attık. Kırmızı çizgimiz emekçiler, üyelerimizdir. Üyelerimizin sağlığını ve işini korumak şartıyla ihracat ve üretimde Türkiye'nin rekabet gücünü korumaya varız. Avrupa ülkeleri, diğer ülkeler yavaş yavaş sosyal hayatı, iş hayatını açmaya hazırlanıyor. Elbette ülkemize siparişlerin yeniden verilmesini önemsiyoruz. Bu süreç başladığında da sağlıklı koşullarda çalışmak istiyoruz. Kış sezonu siparişlerini yakalamak için hala şans var. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ilk kez sadece iç pazara üretim yapanlar değil, ihracatçılar da ağır darbe aldı. İstihdam koruma önlemlerinin zamanı bitiyor. Emekçilerin sağlığını koruyarak, üyelerimiz, işimiz ve ülkemiz için inisiyatif aldık. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Uluslararası bir girişim başlatarak, Türkiye'ye siparişlerin verilmesi halinde emekçiler olarak bizler, üretime katkı vermeye hazır olduğumuzu beyan edeceğiz. Bu girişimimiz ILO'nun da sıklıkla vurguladığı sosyal diyalog modelinin bir yansımasıdır. Biz bu girişimin sonuç vereceğini düşünüyoruz. Türkiye'ye yeni siparişler gelecektir.”

Ay, sadece Türkiye değil çok sayıda ülkeden üretim ve sosyal hayatı açmaya yönelik bilgiler geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Tekstil ve hazır giyim, emekçilerin alın teriyle ürettiği ürünler sayesinde Türkiye'nin vazgeçemeyeceği, her yıl 20 milyar dolar dolayında döviz kazandıran bir sektör. Başta otomotiv olmak üzere sektörlerde üretim başlıyor. İşimizi, ülkemizi korumak için geç kalmamalıyız ama sağlığımızdan da vazgeçemeyiz. Salgınla mücadele döneminde ÖZ İPLİK İŞ olarak işimizi, emeğimizi korumayı başardık. Gelecek dönemde ise sorun büyüyor. İşimize yönelik yeni tehditler ortaya çıkabilir. Biz emekçiler olarak ne sağlığımızdan ne işimizden vazgeçmeden, Türkiye'nin rekabet gücüne katkı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İşverenlerin de emekçilerin zor gün dostu olduğunu anladığını gösterme zamanları da elbette gelecektir.”

ETI'ye mektup olarak gönderildi

ÖZ İPLİK-İŞ, ayrıca bazı markaları, tedarikçilerini zor durumda bırakacak kararlar aldığı gerekçesiyle mektup göndererek Etik Ticaret Girişimine (ETI) bildirdi.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, Avrupa üst örgütü ile ön teması yaptıklarını, onların da bu süreci desteklemeye hazır olduklarını bildirdiğini vurguladı.