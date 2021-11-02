Öz İplik İş, sendika değiştirdikleri için işten çıkartılan işçiler için nöbette

İddiaya göre Bursa'da faaliyet gösteren İpekiş Mencusat Türk A.Ş'de çalışan 9 işçi haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesiyle mevcut sendikalarından istifa ederek Öz İplik İş sendikasına üye oldu. Daha sonra durumdan haberdar olan işveren ve işveren vekillerinin performans düşüklüğünü gerekçe göstererek 9 işçiyi işten çıkarttığı iddia edildi.

Yaklaşık iki aydır, işten çıkarılan işçilerin işe iade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmesi için fabrika önünde bekleyen Öz İplik İş Sendikası, bu kez fabrika önünde açıklamalarda bulundu. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Bursa ve çevre illerde bulunan sendika teşkilatı, Hak-İş'e bağlı sendikaların katılımlarıyla, düzenlenen eylemede işçilerin haklarının geri iadesine yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Turgay Ulutürk Öz İplik İş sendikası adına yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. İpek İş Mencusat Türk A.Ş'de, Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor.

İpekiş Mencusat Türk A.Ş yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 118'nci maddesi kapsamında kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Öz İplik İş Sendikası olarak uğraş verdiğimiz sosyal diyalog çabalarımız karşılık bulmuyor. Buradan İpekiş işverenine sesleniyoruz; çalışanların sendika seçme özgürlüğüne saygı gösteren. Baskıcı tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş'i tanıyın.

Anayasanın önünde duramazsınız. İpekiş işçilerini Öz İplik İş'i durduramazsınız. Bizimle, işçisiyle birlikte yürüyen her işyeri büyüdü, gelişti. İpekiş İşçisinin örgütlenme mücadelesi durmayacak, İpekiş emekçileri hak mücadelesini Öz İplik İş çatısı altında verecek. Bunu böyle bilin. Bir sözümüz de işçinin istemediği sendikaya; biz iki aydır sendikal duruşumuza uygun, saygı sınırları içinde ve centilmenlik çerçevesinde sürece devam ederken; ikballerini işçinin hak ve menfaatlerini korumak ve üyelerine sahip çıkmak üzerine kurmayan sendikanın maalesef yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır.

Öz İplik İş Sendikası hiçbir zaman tek taraflı bir siyasetin parçası olmamıştır. Tek siyasetimiz ‘emek ve emekçi' olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şunu bilsinler ki, biz kavgacı değiliz ama bize yönelik her türlü saldırıyı karşılama gücümüz var. Artık hiç kimse ‘çamur at izi kalsın' yaklaşımlara inanmıyor. Bu çırpınışlar gün geçtikçe işçinin uzaklaştığı bir sendikanın son hezeyanlarını ortaya koyuyor.

Buradan işçi kardeşlerimize sesleniyoruz; sizler haklarınızın yeterince savunulmadığını dile getirdiniz. Dinlenmediğinizi, sorunlarınıza çözüm üretilmediğini söylediniz. Daha iyi ücret ve sendikal haklar talebinde bulundunuz. Artık ilgisizliğe, haksızlığa boyun eğmeyiniz. Bir an önce üyeliklerinizi tamamlayınız. 730 bin üyesiyle HAK-İŞ, 40 bini aşkın üyesiyle Öz İplik İş Sendikası olarak yanınızdayız.

Biz çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin İşçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. İşveren yetkililerine diyalog çağrısında bulunuyor, işten atılan işçilerin tekrar işlerine dönmelerini istiyoruz. Bu mücadelemiz işten atılan ve hangi sendikaya olduğuna bakılmaksızın ‘emekçiler' işlerini geri kazanana kadar devam edecektir.”