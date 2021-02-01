Öz İplik İş Sendikası 37 bin 688 üyeye ulaştı

Öz İplik İş Sendikası, 2020 yılında sendikaya 2 bin 971 işçinin daha katıldığını ve böylece sendikadaki üye sayısının 37 bin 688'e ulaşmış olduğunu duyurdu.

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, hem iş kolunda sendikalılığın yükselmesi hem de iş kolundaki en fazla üyeye sahip olan sendika olma hedefiyle yürüttüğü örgütlenme çalışmalarını salgına rağmen sürdürülerek büyümeye devam edildiği vurgulandı.

Toplam üye sayısının 37 bin 688 olduğunu belirten Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Öz İplik İş olarak ailemizin genişlemesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizin hemen hemen tamamı özel sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışıyor. Sendikamızın üye sayısının her yıl artıyor olması, sahadaki çalışmalarımızın karşılığı ve işçilerin sendikamıza olan güveninden kaynaklıdır. Bütün sendikaların saygın biçimde, kör dövüşten ve ayak oyunlarından uzak işçinin hak ve hukukunu koruyacak, toplumsal refahı, hakça bölüşümü sağlayacak şekilde kendi işkolunda sendikalı işçi sayısını artırma yükümlülüğü vardır. Büyüyen ailemiz için teşkilatımızda emeği geçen herkese ve sendikamızı tercih eden tüm kıymetli arkadaşlarımıza da gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesini yaptı.