Öz İplik İş Sendikası Bursa'daki işçiler için eylem yaptı

HAK-İŞ Sendikası'na bağlı Öz İplik İş Sendikası Bursa'da bir tekstil firması önünde işçiler için eylem yaptı.

HAK-İŞ sendikasına bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreteri Samet Ceylan sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu ve bunun engellenmesinin bir suç olduğunu belirtti.

İşten çıkarılan ve baskı yaşayan işçiler için Bursa'da bir tekstil firması önünde yapılan eylemde konuşan Ceylan, İşçilerin sendikaya üye olmak istediğini ve bunun anayasal hakları olduğunu söyleyerek, "Acarsoy Tekstil Tic. San. A.Ş. Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor. Acarsoy Tekstil Tic. San. A.Ş. yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 118'inci maddesi çerçevesinde kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor” ifadelerini kullandı.

Tekstil firmasının yetkililerine seslenen Ceylan açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Buradan Acarsoy Tekstil işverenine sesleniyoruz, çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş'i tanıyın. Biz, üyelerimiz için buradayız. 730 bin üyesiyle HAK-İŞ, 42 bini aşkın üyesiyle Öz İplik İş Sendikası olarak üyelerimizin yanınızdayız. Öz İplik İş Sendikası olarak, bizler çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin baskıcı tutumundan vazgeçip, işçinin sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermesini istiyoruz. İşçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz.”