Öz İplik İş Sendikası el dokuması halıların desen ve motiflerini inceleyecek

Öz İplik İş Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiği "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile el dokuması halıların desen ve motiflerini araştıracak.

Öz İplik İş Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiği "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile el dokuması halıların desen ve motiflerini araştıracak. Proje kapsamında İzmir Bergama Yunt Dağı ve çevresindeki el dokuması halıların motifleri ve hikayeleri belgelenecek ve ustaların oluşturdukları motif ve desenlerle geleneğe katkıları tespit edilecek.

Projenin ilk toplantısı Ankara'da gerçekleşti

Projenin ilk toplantısı 7 Temmuz'da Öz İplik İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Turgay Ulutürk, Basın Danışmanı Didem Boztaş, HAK-İŞ Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ile projenin alan araştırmasını yürütecek olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Nurgül Begiç ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Kuzay Demir katıldı. Toplantıda saha araştırması için alana çıkış tarihleri, araştırmaya dahil edilecek köyler görüşülerek organizasyon planlaması yapıldı.