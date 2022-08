Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Öz İplik-İş Gaziantep Şubesinin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Genel Sekreter Samet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcıları Bünyamin Bayır ve Kadir Erkan, Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, Kayseri Şube Sekreteri Mevlüt Şimşek, Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, Aksaray İl Başkanı Celal Bozkıl, Aksaray İl Sekreteri Süleyman Baltacı, Şanlıurfa İl Başkanı Veli Belet, Gaziantep Şubesi Yönetimi, Öz İplik İş Sendikası çevre illerde bulunan teşkilatının yöneticileri katıldı.

Genel Başkan Rafi Ay, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Sendikamızın temeli burada atılmıştır. İmkansızlıklar içinde mücadeleler verilmiştir. Emekten yana taraf olmayı kurulduğu günden beri asli görevi saymıştır. Uzun yıllardır sendikamızın Gaziantep Şube Başkanlığını büyük bir inanmışlıkla yürüten Mehmet Kaplan abimiz de bize her zaman yol göstermiştir. Gaziantep, Gazi şehrimiz bizim için o kadar kıymetli ki, Kaplan abinin yolculuğu aslında Öz İplik İş Sendikasının yolculuğudur. Gaziantep'te her zaman sendikamıza yakışanı yerine getirmiştir. Burada Kaplan Abimizin emeği çok büyüktür. Biz ona her zaman Kaplan Abi dedik. Çünkü hakikaten bize abilik yaptı. Ne zaman gelsek bizi evinde misafir etti. Ne zaman başımız sıkışsa Gaziantep'e gelin burada bir abiniz var dedi. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi sendikal adanmışlığı hepimize aşılamıştır. Bu vesileyle başta Kaplan Abimiz olmak üzere, 44 yıl önce sendikamız için ilk adımı atanları, her şartta yılmadan, azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürürken vefat edenleri, bu kutsal emek ve alınteri mücadelesini bir bayrak yarışı bilerek devam ettirenleri saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Ve mücadelemizi yarınlara taşıyacaklara da başarılar diliyorum.”

“Öz İplik İş; aile, yuva ve bir okuldur”

“Öz İplik İş; aile, yuva ve bir okuldur” diyen Ay, “Ben de Öz İplik İş ile yolumun kesiştiği günden beri bu emek hareketinde bu bilinçle ve gururla yürüyorum. Bu bilinç, sendikal davamız için birlikte yol yürüdüğümüz herkes için zamanla kadim bir kural haline dönüşmüştür. Öz İplik İş'i diğer sendikalardan ayıran ve özgün kılan da aslında budur. Öz İplik İş bir kültürdür, değerler bütünlüğüdür. Sorumlu, öncü, yenilikçi, saygılı, çözüm odaklı, duyarlı, adil, güvenilir, savunucu ve ayrımcılıktan kaçınan değerlerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu değerleri içine sindiremeyenler veya sendikal davamızı omuzlayamayanlar da zaten ailemizin dışında kalıyor” açıklamasında bulundu.

“Tek bir siyasi düşüncemiz var: Emek ve emekçi”

İşçilerin sorunlarını sürekli dile getirdiklerinin altını çizen Ay, “Çünkü biz 2019 yılında yönetim olarak göreve geldiğimizde şunu söyledik. Dedik ki; bu sendikada hiçbir siyasal görüş olmayacak. Tek bir siyasi düşüncemiz var, emek ve emekçi. Emeğin sorununu kim gündeme getirirse, hangi siyaset gündeme getirirse onu alkışlayacağız. Emeğe kim sorun çıkarırsa da onun karşısında olacağız. Dört yıldır bu çizgimizi hiç bozmadık. Korkmadan, cesurca bunları gündeme getirdik. Yani emeğin sorunları derken, kronikleşmiş sorunlar var çalışma hayatında. Bunları biz defalarca gündeme getiriyoruz. Konfederasyonlar vasıtasıyla da gündeme getiriyoruz. Bunlara değinilmesini istiyoruz” dedi.

"O zamanın iktidarı TÜRK-İŞ'in taraftarıydı diye bize vermemek için elinden geleni yaptı"

Gaziantep mevcut Şube Başkanı Mehmet Kaplan da Gaziantep Şube 10. Olağan Genel Kurulunda bir konuşma yaparak bayrağı Şahin Avlanmaz'a devrettiğini açıkladı. Kaplan konuşmasına şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sendika için herkes bir şeyler yaptı. Hatta açlık grevine dahi gidildi. Bakanlık tarafından bize yetki verildi. Ama o zamanın iktidarı TÜRK-İŞ'in taraftarıydı diye bize vermemek için elinden geleni yaptı ki vermediler. 10 gün açlık grevine gidildi. İşte bu kuruluş için herkes elinden geleni yaptı. Şimdi karşımda oturan sevgili Genel Başkanım bugün bu sendikal mirası teslim almış, en iyi yere gayretle taşıyor. Bazı insanlara trilyonları verirsin, hiçbir şey yapamaz, bazı insanlara yüz lira verirsin, beş yüz lira iş yapar. İşte değerli Genel Başkanım da onlardan bir tanesi. Şu anda sendikamız Türkiye genelinde birçok bölgede sendika şubelerinin yerleri alındı. Gaziantep'te de bulun dedi biz bulamadık. Anıtkabir'in karşısında altı katlı bir apartman dikildi. Gururla, şerefle. İşte bunu yapan değerli Genel Başkanım ve yönetimidir.”

Genel Başkan Rafi Ay, seçimlere girmeyeceğini açıklayan ve sendikada uzun yıllar görev yapan Mehmet Kaplan'a teşekkürlerini sunan bir plaket takdiminde bulundu.

Yapılan Olağan Genel Kurul seçimleri sonucunda tek liste ile Şahin Avlanmaz şube başkanlığına, şube yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Sezer, Mehmet Bahri Kaplan, Hanifi Çelik ve Hasan Acıoğlu seçildi.