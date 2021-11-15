Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “Dijital teknolojilerin benimsenmesi, gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörüdür”

Öz İplik İş Sendikası, tekstil sektörü çalışanları için uygulanacak olan Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması Projesi'ni sendikanın genel merkezinde düzenlediği tanıtım toplantısıyla duyurdu. Toplantı, projenin koordinatörü Fulya Pınar Özcan'ın projenin geliştirilme süreci ve içeriği hakkında çeşitli bilgiler vermesiyle başladı.

Toplantıda konuşan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, “Üyelerimizin ve çalışanların her platformda hakkını koruyan, bilinçlendiren sendikamız, aynı zamanda bulunduğu dönemin gelişmelerini de yakından takip ederek süreci yakalamaktadır. Sendikamız bu sorumlulukla Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması projesini hayata geçirmiştir” dedi.

“İşçilerin kazananlar tarafında olması için mücadele etmeye karar verdik”

Proje hakkında konuşan Başkan Ay, şunları söyledi:

“Dijital teknolojilerin benimsenmesi, bu alandaki becerilerin arttırılması gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörüdür. Dijitalleşme riskler kadar fırsatlar demektir. İşin geleceği ile ilgili mevcut araştırmalar doğrultusunda, işçilerin kazananlar tarafında olması için mücadele etmeye karar verdik. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırmayla da tekstil sektöründe çalışanların dijitalleşmeye ne kadar hazır olduğunu ölçümledik ve aynı zamanda geleceğe uyum konusunda bize yol gösterecek çok önemli bilgiler edinerek alanında uzman kişilerin desteğiyle bu çalışmayı hazırladık”.

Toplantı, proje hakkında yapılan sunumlarla devam etti.