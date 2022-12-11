Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunda Rafi Ay, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Öz İplik İş Sendikası, Hak İş Konfederasyonu öncülüğünde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde 14. Olağan Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula Hak İş Konfederasyonuna bağlı çok sayıda üye sendika ve vatandaşlar katıldı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “EYT konusu gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi. 1999 yılında IMF ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yapmış olduğu anlaşma gereği olarak IMF'ye verilmiş bir taahhüt var. ‘Emeklilikle ilgili yaşı yükselteceğiz', hükümet bu taahhütte bulunuyor ve kredi anlaşması yapıyor. Bunun yanlış olduğunun, dayatma olduğunun altını çizdik ama hükümete anlatamadım. O gün koca laflar eden Çalışma Bakanı ne yazık ki dayatarak bu düzenlemeyi önümüze koydular. Emeklilikte Yaşa Takılanların hikayesi IMF anlaşmalarının sonucu olarak böyle başlamıştır. Bugün hala ana muhalefet partisinin Türkiye'yi kurtarma vizyonundaki görev alanların tamamına yakını IMF politikalarını istiyor” dedi.

Öz İplik İş Federasyonu Genel Başkanı Rafi Ay ise, Öz İplik İş Sendikasının işkolunda 1 milyondan fazla emekçi çalıştığını ifade ederek, “Hedefimiz, her bir çalışanı Öz İplik İş'te örgütlemek, sendikamızı Türkiye'nin en büyük sendikası yapmaktır. Bu hedefe koşacağız. Yorulmadan, bıkmadan koşacağız. Hiç kimse geride kalmayacaktır. Emekçiler yerine makineler geldiğinde, yeşil dönüşüm için sektör kapatmalarının maliyetini emekçilerin ödemesini kabul etmeyiz. Öz İplik İş, bu yeni dönemde emeğin değişimine, işin dönüşümüne köprü olacaktır. Bu köprüden bütün emekçiler geçecektir. Biz, hiçbir kardeşimizi geride bırakmamak için köprü olacağız” diye konuştu.

Olağan Genel Kurulunda Rafi Ay genel başkanlığa yeniden seçilip güven tazelerken, Yönetim Kuruluna ise Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Samet Ceylan seçildi.