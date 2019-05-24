Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş yerinde kadına yönelik cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi için başlattıkları projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay, "Öz İplik-İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye cinsiyet eşitliği açısından 149 ülke arasından 130'uncu sırada”

2018 Dünya Ekonomi Forumu Cinsiyet Eşitliği Farkı Raporu'na göre Türkiye'nin cinsiyet eşitliği açısından 149 ülke arasında 130'uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Ay, “Dünyada her üç kadından biri erkekler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 42'si bu şiddet nedeniyle yaralanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyadaki kadınların yaklaşık yüzde 35'nin hayatlarında tecavüzü yaşadıklarını açıklamıştır. Bu oran tam 1 milyar kadın demektir. Avrupa Birliği'nde 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre kadınların yüzde 11'i cinsel, yüzde 43'ü duygusal şiddete maruz bırakılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada kadın cinayetleri sürmektedir” şeklinde konuştu.

“Projemiz saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Norveç'in Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek 10 Mayıs tarihinden itibaren uygulamaya başlanan proje ile kadınlara ve tüm çalışan kesime yönelik gerçekleşebilecek fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak zarar veren tüm eylemlerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ay, proje ile eğitim çalışmaları ve takip eden faaliyetlerle çalışma ortamına ve çalışanlara katkı sağlanacağının da altını çizdi. Öz İplik İş Sendikasının yürüttüğü yenilikçi ve lider projeler ile tüm sosyal paydaşları yaptığı çalışmaların bir parçası haline getirerek çarpan etkisini artırmaya devam ettiğini belirten Ay, şöyle devam etti:

“Sendikamız ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi' ile hem ILO'nun kuruluşunun 100. yılında yürürlüğe koymayı hedeflediği sözleşme hem de cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın lider ülkelerinden biri olan Norveç'in bu alanda yürüttüğü çalışmalar ile eş zamanlı faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. İş yerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve iş yeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefiyle yola çıktığımız bu projemiz kapsamında şiddet ve tacizin sosyal taraflarla kapsamlı olarak görüşülmesi, geçmişten gelen algılayışların ele alınarak şiddet karşıtı bir zihinsel dönüşüm sağlanması ve bu algının sendikal camiadan yola çıkarak toplumun her kesiminde farkındalığı artırması beklenmektedir. Gri yaka, mavi yaka ve kadın komite üyelerinden oluşan 350 kişinin eğitim alması hedeflenen bu projenin iş dünyasının konuya yönelik eğitim ihtiyacı dikkate alındığında hedef kişi sayısı daha da artacaktır. Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir.”

“Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projemizi başarıyla tamamladık”

Öz İplik-İş Sendikası olarak yürüttükleri projelerle kadına yönelik şiddeti engellemek için daima yol açtıklarını ve kadınların yanında olduklarını belirten Ay, “Kadına yönelik şiddete dur demek için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak ve aile içi şiddete dur demek üzere ‘Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması' projesini başarıyla tamamladık. Bu projeyi çalışma ortamına yaygınlaştırdık Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projelerde ve sağladığımız eğitimlerde hem kadınları hem erkekleri hedef aldık. Erkekleri eğitimin bir parçası haline getirerek şiddetten uzak bir aile yapısı oluşturmak için projelerimizi devam ettiriyoruz. Bu alanda ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması hususunda çalışmalarımıza yılmadan devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.