Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanlığına Rafi Ay seçildi

Öz İplik-İş Sendikasının ‘Hedef İşkolunda Lider Sendika' temasıyla gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurulunda seçimi tek liste ile Rafi Ay kazanarak Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı oldu.

Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Şubat tarihlerinde Ankara'da bir otelde gerçekleşti. ‘Hedef İşkolunda Lider Sendika' temasıyla büyük bir coşku, katılım, heyecan, birlik, beraberlik içerisinde gerçekleşen genel kurulda seçimi tek liste ile Rafi Ay kazanarak Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı oldu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay başkanlığındaki Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız ve Turgay Ulutürk seçildi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, seçimlerden sonra teşekkür bir konuşması yaparak, “Şölene dönüşen kongremiz için teşkilatlarımıza ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Bize inanan, güvenen, bizlerle yola devam diyen delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, sendikamıza faydalı işler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Öz İplik-İş Sendikasına ve üyelerine yakışır bir kongre gerçekleştirildiğinin altını çizen Ay, Mevlana'nın sözüne atıfta bulunarak, “Dün, dünde kaldı cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, bugün yeni şeyler söylemek lazım” dedi.

Ay sözlerine şöyle devam etti:

“Sektörümüzde öncü bir sendika olarak, ilerleyen günlerde, sendikal harekete örnek olacak faaliyetlerimizi, sizlerle birlikte, harekete geçireceğiz. Yaşadığımız çağın gelişimden, ilerlemesinden dolayı, yeni anlayışlarla, yola çıkıyoruz. Farklı bir sendikal modele, hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadar ki deneyimlerimiz, irademiz, inancımız, cesaretimiz, bugün ki heyecanımızla karşınızdayız. Sanayi 4.0 diyorlar, biz de sendika, 4.0 diyeceğiz Saygın bir iş, saygın bir yaşamın önüne engel olan; Gelir dağılımı adaletsizliği, kayıt dışı çalışma, kaçak işçilik, düşük ücret, ücretlerdeki vergi yükü, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik için mücadelemizi sürdüreceğiz. Öz İplik-İş'te düne ait eksik ne var ise hepsini elimizin tersiyle ittik. Yeni bir sayfa açtık. Amacımıza odaklanacağız ve sektörde lider sendika olacağız. Birlik, beraberlik içinde omuz omuza yürüyeceğiz. Güzel bir genel kurul gerçekleştirdik. Bu genel kurul bizlerin omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdı. Bundan sonra tüm üyelerimiz için, Öz İplik-İş ailesi için daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk sahibi olacağız. Allah bizleri daha da güzel günlerde birleştirsin. Yaşasın Öz İplik-İş, yaşasın Öz İplik-İş'çiler”

Seçimlerin sonuçlarının açıklanmasıyla delegeler konfeti patlatarak seçim sonucunu yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kutladı.