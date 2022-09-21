Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi, Hatay'da toplandı. Toplantıya Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da katıldı.

Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi il sorumluları dün Hatay'da toplandı. Toplantıya Genel Başkan Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, Basın Yayın Daire Başkanı Didem Demir, Hukuk Müşaviri Avukat Enes Zararsız, Sürdürülebilirlik ve Eğitim Sorumlusu Gizem Aktürk Yurduseven, Özel Kalem Fırat Can Ballıktaş ile kadın komitesi başkan yardımcıları ve il sorumluları katıldı. Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan'ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bakış” konulu soru cevap oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda Genel Başkan Rafi Ay, Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan'ın ve il sorumlularının sorularını yanıtladı.

Kadın Komitesi toplantısında ilk kez denenen oturumda sorulan sorular üzerine aile ve özel yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rafi Ay, sendikacılığın çok büyük fedakârlık isteyen insan ve insanlık işi olduğunu söyledi. Ay, sendikacılığın beraberinde getirdiği meşakkatli ve zorlu mücadele sebebiyle sık yapılan seyahatler ve geç vakitlere kadar uzanan çalışmalar için eşinden güç ve destek aldığını belirtti. Mesleki başarısının sırrının karşı tarafa güven duymak olduğunu söyleyen Genel Başkan Ay, karşılıklı iletişimde ve insani ilişkilerde güven duygusunun vazgeçilmez bir koşul olduğunun altını çizdi. Ay, Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesinin başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Hukuk Müşaviri Avukat Enes Zararsız tarafından “İş Hukukunda Kadın Hakları Atölyesi” gerçekleştirilirken, Basın Yayın Daire Başkanı Didem Demir tarafından “Sendikal Harekette Kurumsal İletişim ve Sosyal Medyanın Önemi” konulu eğitim verildi. Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan tarafından ILO190 Sayılı Sözleşmesi ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca “Etkin Karar Alma”,“ İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Yöntemleri” konusunda da katılımcılar bilgilendirildi. Toplantı, fabrikalardaki talep ve durumun değerlendirilmesi, kadın komitesi tüzüğü ve il düzeyinde 2023 eylem planlarının belirlenmesi, gelecek kadın komite toplantısının tarihi ve yerinin belirlenmesi ile son buldu.