Öz-İplik-İş Sendikasından anlamlı etkinlik

Öz-İplik-İş Genel Merkezinde Down Sendromlu milli sporcular için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Genel Başkan Rafi Ay'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Engin Doğan, Turgay Ulutürk, Down Sendromlu çocuklara destek veren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, milli sporcuların hocaları ile çok sayıda Down Sendromlu milli sporcu katıldı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanımız Rafi Ay, burada yaptığı konuşmada"21 Mart Down Sendromlular Günü, biz de bu gün vesilesiyle Down Sendromlu milli sporcularımızı sendikamızda ağırlamanın ve farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düne kadar, bu özel durumla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı sosyal hayata dahil etmediğimiz, hatta evlere kapattığımız sendromlu çocuklarımız, bugün milli sporcularımız olarak yüzlerimizi güldürüyor. Down Sendromlu sporcularımız aslında özel sporcularımız. Down Sendromunu bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul etmeliyiz. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi bulunmadığını biliyoruz. Bu özel çocuklarımızın eğitimle, sosyalleşmeyle bizleri nasıl gururlandıracaklarına da şahit oluyoruz. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Öz İplik İş Sendikası olarak, toplumumuza ve insanlığa duyarlı çalışmalar içerisindeyiz. Özel çocuklarımızı yok sayamayız. Bu sebeple toplumsal bilinç oluşturmak adına bizleri gururlandıran down sendromlu milli sporcularımızı sendikamızda ağırladık. Farkındalık oluşturma çalışmalarının bir parçası olduk" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında heyet ile birlikte yenen yemeğin ardından hediye takdimi gerçekleşti. Milli sporcular, Genel Başkan Ay'a bireysel ve kurumsal olarak özel çocuklara ve spora verdikleri desteklerinden dolayı bir plaket takdiminde bulundular. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.