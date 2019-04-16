Öz iplik-İş'ten Adana Bossa işçilerine ziyaret

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve Genel Başkan Yardımcıları, Adana Bossa'da çalışan işçilerle görüştü.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Adana'da kurulu bulunan ve sendikanın örgütlü olduğu Bossa T.A.Ş.'de çalışan üyelerini 15 Nisan 2019 tarihinde makine başında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine Adana Şube Sekreteri Murat Kunt, Şube Eğitim Sekreteri Yaşar Alpaslan, Şube Teşkilatlanma Sekreteri Ertuğrul Gökgül, Şube Denetim Kurulu Üyeleri İsmail Eyi, Mehmet Otçuoğlu İşyeri Sendika Temsilcileri Ramazan Koçak, Biran Yıldırım, Coşkun Köz, Ömer Nema da eşlik etti.

Öz İplik-İş Sendikasının 13.Olağan Genel Kurulunda göre gelen yeni yönetim, fabrikada üyeleri ziyaret ederek genel kurulumuza kattıkları heyecan ve güzellikler için, yönetim kuruluna verdikleri destek için teşekkür etti. İşçilerden beklenti ve önerilerini alan sendika heyeti, öğle yemeğini işçilerle fabrikada yiyerek üyelerinin sorunlarını dinledi, diğer yandan çalışma hayatındaki son gelişmelerle ilgili de çalışanlara bilgi verdi.