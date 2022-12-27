Öz İplik İş'ten uluslararası alanda bir başarı daha

Öz İplik İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan, 140 ülkede 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika'nın Avrupa'yı temsilen "Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü Temsilcisi" seçildi.

IndustriALL Eylem Planı, işçi haklarını geliştirme eyleminin bir parçası olarak IndustriALL Küresel Sendika'nın, kadınların sektöre katılımını artırmak için çalışmak ve kadınların sendikalarda liderlik rolleri kazanmasını sağlamak amacıyla 'Kadın Komitesi' bünyesinde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu' oluşturulmasına karar verdi. Özcan, IndustriALL Küresel Sendika'nın yeni oluşturduğu ve tüm dünyadan bölgelere göre belirlediği "Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü"nün 12 temsilcisinden birisi olarak, Avrupa'yı temsilen seçildi. Bu görevle Öz İplik İş, IndustriALL Küresel Sendika'nın cinsiyet eşitliği politikalarına yön verecek.