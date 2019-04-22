Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay: "Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay; “Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasının mesnetsiz açıklamalarını gün yüzüne çıkarmamız kendilerini rahatsız etmiş olacak ki, yine gerçeklerle bağdaşmayan söylemlerde bulunmuşlar. Ancak bilsinler ki, arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan ve taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası konumunda bulunan Öz Taşıma-İş Sendikası, Belediye-İş Sendikasının kendileri hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. “Bir süredir üyelerimizi yalanlarıyla taciz eden Belediye-İş Sendikasının ipliğini pazara çıkarmamız kendilerini rahatsız etmiş” diyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “17 Nisan 2019 tarihinde kamuoyunu bilgilendirmek için basın emekçilerimizle bir araya geldik. Toplantımızda, bir süredir üyelerimizi rahatsız edecek seviyede çalışmalar gerçekleştiren ve aslı astarı olmayan vaatlerde bulunarak, üyelerimizi kendilerine çekmek isteyen Belediye-İş Sendikasının palavralarını açıkladık. Yaptığımız açıklamalardan rahatsızlık duyan sendika, bir açıklama yapmış, bizi ‘yandaş' ve ‘adaletsiz' olmakla itham etmiş. Bahsi geçen bu sendika şunu iyi bilmeli ve anlamalıdır ki, bizler bugüne mücadele ederek ve alın teri akıtarak geldik. Kendileri gibi bir üst elin dokunuşuyla üye sayımızı artırmadan, tek bir yere üye olma zorunluluğu getirilmeden geldik. Şimdi dününü unutanlar, kalkıp bol keseden atıyor ve emekçileri yanına çekmek için yalan vaatlerde bulunuyorlar. Ancak herkes bilmelidir ki; adamak kolay, ödemek güçtür” diye konuştu.

“Biri bilmeyen, bini hiç bilmez”

“Türk Ceza Kanununun 118. maddesine atıfta bulunarak kendilerini haklı göstermeye çalışan bu malum sendika, daha sendikalar kanunu bilmiyor” diyerek açıklamasını sürdüren Toruntay, “Genel hizmetler iş kolunda faaliyet gösteren sendika gelmiş, taşımacılık iş kolunda emek veren, alın terini akıtan işçileri kendilerine üye yapmaya çalışıyor. TCK'ya atıfta bulunan bu malum sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından 19 Aralık 2012 Çarşamba günü 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi' başlıklı maddenin 3. alt bendini belli ki bilmiyor. 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre; ‘Belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.' Bu demek oluyor ki, 20 Nolu genel hizmetler iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika, 15 Nolu Taşımacılık iş kolunda hizmet veren bir iş yerinde yetki alamaz. Ayrıca, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından 19 Aralık 2012 Çarşamba günü 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi' başlıklı yönetmeliğe göre, ‘Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur' demektedir. Böyle bir durum da söz konusu değildir, çünkü Öz Taşıma-İş Sendikamızın 01.01.2019-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olan 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi bulunmaktadır. Ancak atalarımızın dediği gibi, biri bilmeyen, bini hiç bilemez” şeklinde konuştu.

“Biz bu senaryoları çok gördük”

“Biz 2014 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesinde yetkili sendikayız” diyerek açıklamalarına devam eden Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Madem bunlar işçinin, emekçinin hakkını, hukukunu, alın terini bu kadar düşünüyorlardı, madem bizden daha iyi sendikacılık yapacaklardı 5 yıldır neredeydiler? Biz gelene kadar sendikalı olmayan, sendika güvencesinden yoksun bir şekilde ekmek mücadelesi veren emekçilere neden kendileri gidip dokunmamışlar? Bizleri ‘yandaş' olarak itham etme hakkını kendilerinde bulan bu malum sendika, neden bunca zamandır başını soktuğu kumdan çıkarmamıştır? Ayrıca milyonlarca emekçimiz hala sendikasız bir şekilde çalışırken neden o emekçilerimize fayda sağlamayı amaç edinmemişlerdir? Şimdi çalışma barışı sağlanmış, hak arama ve alma konusunda büyük bir yol kat edilmiş işyerinde örgütlenmek istemeleri ne anlama gelmektedir? Bizler her şeyin farkındayız ve yapılmak istenilenleri çok iyi biliyoruz, çünkü biz bu senaryoları çok gördük. Şimdi onlar işyerlerindeki düzeni ve işleyişi gördükleri için, sendikacılığa sığmayan yaklaşımlarda bulunuyorlar. Fakat bilsinler ki, Ağustostan sonra ekilen darıdan, bal vermeyen arıdan hayır gelmez” ifadesini kullandı.

“Onlar sıcak yataklarında yatarken, biz alanlardayız”

Biz sürekli sahadayız diyen Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İşçilerin yanında olmadığımızı söyleyen malum sendika, resmi sosyal medya hesaplarımızı ve resmi web sayfamızı daha iyi takip etsin. Bizler, sürekli sahada ve üyelerimizin yanındayız. Düzenli olarak iş yeri ziyareti yapıyor, her ay temsilciler meclisimizi topluyoruz. Biz sabahın erken saatlerinde görevine başlayan emekçilerimize hayırlı işler diyebilmek için, kar kış demeden erken saatlerde mesaiye başlıyoruz. Bunu sıcak yataklarında yatanlar bilmez” şeklinde konuştu.

“Haktan, hukuktan ve doğruluktan asla vazgeçmeyeceğiz”

Türkiye'nin en şeffaf sendikalarından biriyiz diyen Başkan Toruntay, “Biz HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ahlakıyla yolumuzda yürüyoruz. Hakkın, adaletin, ekmeğin kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Bize çamur atıyorsun diyen malum sendika, çamur atmadan önce düşünmemiş ve ilk kendi elini kirletmiştir. Elbette buna bizim yapacak bir şeyimiz yoktur, herkes kendine yakışır şekilde hareket eder. Bunların yanı sıra yine bu sendika kalkmış demiş ki, Öz Taşıma-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kitapçığını üyelerine göndermiyor. Yine tekrar edeceğim bizi iyi takip etsinler. Biz her sözleşmemiz sonrasında tüm üyelerimize gönderilmek üzere, Toplu İş Sözleşmesi kitapçıklarımızı bastırıyoruz ve temsilcilerimiz aracılığıyla dağıtıyoruz. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli 12 bin üyemizden 250'si bu malum sendikanın yalanlarına inanarak istifa etmiş durumda. Şimdi bu malum sendika, 11 bin 750 üyemizi görmezden gelerek, 250 istifa üzerinden gövde gösterisi yapmaya kalkmaktadır. Bunları anlatacak sözü atalarımız zamanında söylemiş; Aptal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Bunların ki de o hesap. Ancak biz HAK-İŞ Konfederasyonumuzun öncülüğünde; haktan, hukuktan ve doğruluktan asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.