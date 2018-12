Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Asgari ücret görüşmelerinin takipçisi olacağız”

Beklentimiz işçilerimizin enflasyonun altında ezdirilmemesi ve en az enflasyon oranında zam yapılması” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 6 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrıda bulundu. Enflasyonun yüzde 25 bandında seyrettiğini belirten Başkan Toruntay; “Aralık ayının ilk haftası Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Beklentimiz en az enflasyon oranı kadar zam yapılması. Bir diğer beklentimiz de masaya oturacak ve işçilerimizi temsil edeceklerin geçmişte yaptıkları gibi son anda masadan kalkmamaları. Bizler HAK-İŞ olarak işçilerimizin hak ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutup, emeğin, alın terinin kutsal olduğunu savunurken, işçileri temsilen görüşmelere katılacak kişilerin de bu anlayışta olmalarını bekliyoruz. Ayrıca HAK-İŞ olarak komisyonda biz niye yokuz, biz yoksak ne yapıyorlarsa yapsınlar diyerek anlamsız bir tavır sergileyenlerden de değiliz. Bu işin takipçisiyiz ve emekçilerimizin hakkını her zaman her yerde savunuruz. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz gibi işçi kardeşlerimizi tatmin edecek, en önemlisi geçinmelerini sağlayacak bir oranda zam yapılır. Bunların yanı sıra; asgari ücretle çalışan emekçilerin vergiden muaf olmalarını istiyoruz. Gelir düzeyine göre vergi politikası belirlenmeli. Böylelikle düşük gelirli ile yüksek gelirli arasındaki denge sağlanmış olur” şeklinde konuştu.