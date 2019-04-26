Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay'dan Nakliyat-İş'e sert cevap

Bize bir renk belirlemeye çalışanlar şunu iyi bilsinler, bizim rengimiz şehidimizin kanıyla boyanan, gölgesinde serinleyip, göğsümüzde taşımaktan gurur duyduğumuz al bayrağımızın rengidir” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikasının açıklamalarına cevap verdi. "Kimin kiminle gezdiği, ne renk olduğu her kesim tarafından bilinmektedir" diyen Toruntay, “DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası belli ki bizi kendileriyle karıştırmış ve sendikamıza kendi akıllarınca bir renk vermeye çalışmışlar. Ancak şunu herkes iyi bilmelidir ki bizim duruşumuz da, rengimiz de, vatanımız da, kimliğimiz de bellidir. Oğuz soyundan gelmiş, bu toprakların vatan olması için can vermiş atalarımızın torunlarıyız biz. Bizim bir rengimiz var, o da şehidimizin kanıyla boyanan, gölgesinde serinleyip, göğsümüzde taşımaktan gurur duyduğumuz al bayrağımızın rengidir. Unutana yine hatırlatalım, sendikamızın kimliği, amblemi ve kurumsal yapısı yerli ve millidir. Bu anlayışla üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ayrıca onlara önerim, bu aziz milletin bir evladı olmaktan gurur duyan bizlere çamur atma gafletine bir daha düşmesinler” şeklinde konuştu.

“Bizi iyi takip etsinler”

Açıklamalarını sürdüren Toruntay, “Kendi akıllarınca ortalığı karıştırmaya çalışan sendika yapmış olduğu açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKA AŞ'de çalışan üyelerimizin hak ve menfaatlerini alabilmek için Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) gönderdiğimiz toplu iş sözleşmemizden bahsetmiş. Doğrudur, iyi takip ediyorlar bizi, ancak eksik takip ediyorlar. Biz, üyelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlara katkı sağlayabilmek için iş yerindeki tek yetkili sendika olarak işverenle toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başladık, ancak yakacak, aile, çocuk, bayram yardımı ve ikramiyeler konusunda anlaşma sağlayamadık. Bu yüzden biz de üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına Yüksek Hakem Kuruluna başvurduk. Bu durumla ilgili de üyelerimizi temsilcilerimiz aracılığıyla detaylı bir şekilde bilgilendirdik. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKA AŞ ile 01.01.2019 ila 31.12.2021 yıllarını kapsayan ve 3 yıl geçerliliği olan toplu iş sözleşmemizi de imzaladık. Ayrıca biz sendika olarak her toplu iş sözleşmesi sürecimizde temsilcilerimizle taslak çalışması yapıyoruz ve temsilcilerimizin de katılımlarıyla işverenle müzakere masasına oturuyoruz. Bu sendikaya önerim bizi daha iyi takip etsinler, hiç olmazsa o zaman daha az yanlış söylemde bulunurlar” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliğimiz için taşın altına gövdemizi koyuyoruz”

"Bizler, iş barışının tesisi ve hak edileni hak edene vermek için ter akıtırken, onların kimlerle ne tür ilişkiler içinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" diyen Toruntay, “Sendikamızı kastederek yaptıkları mesnetsiz açıklamada dahi ayrıştırmayı ön plana çıkaran ifadeler kullanan bu sendika, vatanı için ter akıtan emekçilerimizin hakkını nasıl arayacak, iş yerlerinde iş barışını nasıl sağlayacak merak konusu. Ayrıca yaptıkları açıklamada referandum istemişler. Bizim üyelerimize olan güvenimiz tam, bizden bir çivi bile sökemezler. Yasada böyle bir uygulama olmamasına rağmen 3 yıllık toplu iş sözleşme sürecimizin sonunda yetki dönemine girildiğinde referandum yapalım görelim, bakalım o zaman da böyle atıp tutacaklar mı?” dedi.

"Bugüne kadar üyelerimize mesaj atarak tacizde bulundunuz da ne oldu, sonuç ortada" diyerek açıklamalarını sürdüren Genel Başkan Mustafa Toruntay, “Yalan söylemekte üstüne olmayan sendikaya soruyorum; Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı BUGSAŞ AŞ, BELKA AŞ ve BELKO AŞ'de çalışan kaç üyemizi yalanlarınızla kandırabildiniz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın adını kullanarak kendinize devşirdiğiniz 50-60 kişiyle mi yetki alacaksınız? Bu sendikanın üyelerimize vadettiklerini sanki toplu iş sözleşmesi masasına oturmaya hak kazanmış gibi bol keseden atması, Büyükşehir Belediye Başkanımızı da yalan söylemlerine alet etmesi, gerçek yüzünü zaten ortaya çıkarmaktadır. Ortada olmayanı veren bu sendika, 4 ikramiye ve 52 tediye gibi gerçek dışı söylemlerle bir şey elde edemeyeceğini artık anlamalıdır. Ayrıca nerede, hangi iş yerinde hangi işverenle böyle bir sözleşme imzalamışlar? Onların kendi üyesi kadar bizim temsilcimiz varken ve her şey açık seçik ortadayken nasıl hala bize laf söyleyebiliyorlar anlamak mümkün değil. Bir de bize aidatları nereye harcıyorsunuz diye sormuşlar. Biz üyelerimizden aldığımız aidatları yine üyelerimiz için harcıyoruz. Onlar için düzenlediğimiz pikniklerde, halı saha futbol turnuvalarında, tiyatro gösterilerinde harcıyoruz. Yine biz o aidatlarla üyelerimize destek olmaya çalışıyor; düğünlerinde çeyrek altın, çocuklarının sünnetlerinde gram altın veriyoruz. Bununla kalmıyor, bir de ferdi kaza sigortası yapıyoruz. Peki bu sendika aldığı aidatlarla neler yapıyor açıklasınlar da bilelim” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir sendikanın üyesini kendimize devşirmedik”

Hiçbir üyeyi başka sendikadan istifa ettirerek üye yapmadıklarını söyleyen Toruntay, “Bizim üyelerimiz başka bir sendikadan bize geçmedi. Hepsi sendikasız bir şekilde ekmek mücadelesi veriyorken, biz gidip onların ekmek mücadelesine omuz vermek istediğimizi söyledik ve emekçi kardeşlerimizi sendikamıza üye yaparak haklarını korumaya başladık. Yani biz toplu iş sözleşmesi devam ederken bu sendika gibi hiçbir sendikanın üyesini kendimize devşirmedik. Biz sendikacılık ilke ve prensiplerini çiğnemeden kendimize yakışan şekilde sendikacılık yaptık ve çok şükür yapmaya devam ediyoruz. Kendileri demokrasiden bahsederken sendikal ahlakı neden hiç dile getirmiyorlar? Yine bu sendika demokrasiden bahsederken neden bir sendikaya üye olan emekçinin kararına saygı duymayıp, onu yalanlarla, boş vaatlerle kandırmaya çalışıyor?” dedi.

“İstatistikler ortada, siz neredesiniz”

Nakliyat-İş Sendikası'nın ‘sendikanın varlığı kağıt üzerindedir' sözlerini de değerlendiren Toruntay, “Burada ne demek istediklerini anlamış değilim. Ancak şunu gönül rahatlığıyla, göğsümü kabartarak ifade etmek istiyorum; eğer kağıt kalemle uğraşmak istiyorlarsa bir zahmet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere her yıl iki defa açıklanan sendikaların üye sayısı istatistiklerine baksınlar. Bu sayede bizim 22 binden fazla üyemizle taşımacılık işkoluna liderlik ettiğimizi görecekleri gibi kendilerinin üye sayısını ve sıralamada nerede olduklarını da öğreneceklerdir” ifadelerini kullandı.