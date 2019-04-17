Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan "işçilere sendika baskısı" iddialarına cevap

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Türk seçmeninin gayet olgunluk içerisinde bir katılımla sandığa gittiğini belirten Toruntay, “Seçmenin tercihlerine hepimiz saygılıyız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş başkan seçilmişti. Kendisini tebrik ediyorum. Bu süreçte bizim sendikamızın şirketlerinde çalışan 12 bin emekçi üyemizle birlikte sayın başkana destek olmaya her zaman hazırız” diye konuştu.

Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla sorumlu olduklarını vurgulayan Toruntay, “Türk-İş'e bağlı bir Belediye İş Sendikası var. Bizim işletmelerimize gelip üyelerimizi istifa ettirerek kendilerini üye yapmak istiyorlar. Sürekli tacizde bulunuyorlar ve iş yerlerimizi geziyorlar. İşin etik olanı bu değil. İş yerlerimizle ilgili 3 yıllık bir sözleşme imzaladık ve daha imzalayalı 1 ay oldu. 3 yıllık sözleşmenin olduğu yerde sendikanın üyelerine gelip size daha iyi haklar alacağız, çok ikramiye alacağız demelerini çok çirkin buluyorum” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir genelge yayınladığını söyleyen Toruntay, genelgenin nedeninin Belediye İş Sendikasının “Mansur Bey bizi destekliyor” söylemleri olduğunu belirterek, “Kesinlikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın böyle bir talimat verdiğine, böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum. Mansur başkanımız genelgede anayasanın ilgili maddesince herkesin özgür olduğunu, istediği sendikaya üye olup, istediği sendikadan üyelikten çıkabileceğini ama kimsenin kimseye tehdit, şantaj ve baskı kullanamayacağını söyledi. Hani Mansur Yavaş sizi destekliyordu? Böyle bir şey yok. Biz biliyoruz ki Ankara halkının oylarıyla gelen sayın belediye başkanımız işçinin idaresine, tercihine saygı duyacaktır. Peki bütün bunlara rağmen neden hala her gün üyelerimize mesaj atıyorlar, iş yerlerine gidip taciz ediyorlar” şeklinde konuştu.

Bu mücadelenin devam edeceğini kaydeden Toruntay, “Biz bugüne kadar sergilediğimiz tavrı, duruşu üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için varız, var olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimiz rahat olsunlar yanlarında biz varız, arkalarında Hak-İş var. Öyle ortaya çıkıp da şovmenlik yapan sendikacılara da bu alanı bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Gündemde yer alan kıdem tazminatı konusuna da değinen Toruntay, kazanılmış haklarından hiçbir şekilde taviz vermemek koşuluyla ortak uzlaşmayla çıkacak kıdem tazminatı fonuna “evet” dediklerini kaydetti.