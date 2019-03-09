Öz Taşıma İş'ten kadın üyelerine hediye

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine hediye vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öz Taşıma-İş Sendikası, kadın üyeleriyle bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine hediye veren Öz Taşıma-İş Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle kadın üyelerimiz için çam sakızı çoban armağanı bir hediye yaptırdık. Gaziantep'e özgü olan Kutnu kumaşından yaptırdığımız fularları yönetim kurulu üyelerimiz ve kadın komite başkanımız kadın üyelerimize dağıttı. Biz sendika olarak, sadece özel günlerde değil her zaman üyelerimizin yanındayız. Sürekli sahada ve üyelerimizle temas halindeyiz. Bizler sadece böyle özel günlerde sahaya inelim, boyumuzu gösterelim bu yeterli gelir anlayışında değiliz. Ne makam ne de ücret sendikacılığı yapıyoruz. Üstümüze düşenden ziyade fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dokunduğumuz her üyemizden bir şeyler öğreniyor, buna göre bir yol haritası belirliyoruz, çünkü biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"Sorunları biliyoruz ve çözüm üretiyoruz"

"Yaşanan sorunları biliyoruz" diyen Toruntay, şunları kaydetti:

“Üyelerimizin yaşadığı ve iş kolumuzdaki sorunları biliyoruz. Bunlardan en önemlisi kadro dışı kalan emekçilerimiz ve kadroya geçen, ancak asgari ücret zammından faydalanamayan işçilerimizin durumu. Bu sorunların çözümü için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hükümetimizin yetkili organlarıyla sürekli istişare içindeyiz, umuyorum ki bu sorunlar da kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Biz hem konfederasyonumuz Hak-İş olarak hem de Öz Taşıma-İş Sendikası olarak sorunlara çözüm üretmek, işçilerimizin, emekçilerimizin yaşam standartlarını yükselmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."