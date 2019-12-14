Ozan Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde 2017 yılında vefat eden halk ozanı Ali Kızıltuğ, ölümünün 2'inci yıldönümünde türkülerle anıldı.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen anma etkinliğine, Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ ve çocukları, sanatçılar ve türkü dostları katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızıltuğ ailesini yalnız bırakmadı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ali Kızıltuğ'u kaybettiğimizde Fatma anama merak etme Ali Kızıltuğlar ölmez demiştim. Ali Kızıltuğ gibi büyük halk ozanları asla ölmezler, yüzyıllar boyunca yaşarlar. Karacaoğlan öldü mü, Pir Sultan öldü mü, ölmedi. Çünkü, türküler, deyişler ölmezler” dedi.

Kızıltuğ'u anma etkinliklerini her sene yapacaklarını belirten Taşdelen, Ali Kızıltuğ'un ailesi olmanın büyük bir onur olduğunu ve Kızıltuğ'un milyonların yüreğinde her zaman var olacağını söyledi.

Kızıltuğ türküleri hep bir ağızdan söylendi

Ali Kızıltuğ'u anma etkinliğinde ünlü sanatçılar Kızıltuğ türkülerini seslendirdi. İlk olarak Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ'un sahneye çıktığı anma etkinliğinde Mustafa Özarslan, Hasan Erdoğan, Tülay Maciran, Fuat Alpay, Gökhan Kılıç, Hikmet Karadeniz, Ahmet Mercan ve Elif Yalçın Ülger de Kızıltuğ'un eserlerini seslendirdiler. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni dolduran türkü dostları da sevilen türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiler.