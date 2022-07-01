Özbekistan'dan gelen başhekimler Ankara Şehir Hastanesi'nde eğitim aldı

Ankara Şehir Hastanesi'nde Özbekistan Cumhuriyeti'nden gelen hastane başhekimleri ve sağlık personellerine yönelik “Kısa Süreli Kapasite Geliştirme Eğitimi” düzenlendi.

İki ülkenin dost ve kardeşliğinin pekiştirilmesi ve sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Özbekistan sağlık yöneticilerine, hekim ve

hemşirelerine, Ankara Şehir Hastanesi idari ve eğitim kadrosu tarafından sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamalar hakkında eğitim verildi. Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi ile Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülen örnek sağlık uygulamaları, ilgili idareciler ve klinikler tarafından eğitime katılanlara aktarıldı. “2022-2023 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı” dahilinde 20 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen eğitimin sonunda Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, hastane bünyesinde hizmet veren tüm hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve ilgili yöneticiler tarafından katılımcılara eğitim sertifikaları takdim edildi. Özbekistan'ın yöneticileri de Koordinatör Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel'e hediye takdim ettiler.