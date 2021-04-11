Özcan Bizati: "Aslında daha iyi oynayabilirdik"

MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Kırılma anları oldu, aslında daha da iyi oynayabilirdik” dedi.

Başkent derbisinde Ankaragücü'ne mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonrası açıklamalarda bulunan Özcan Bizati, eksiklere çalışarak önlerine bakacaklarını ifade etti. Bizati, "Mücadelenin yüksek olduğu bir maç oynandı. Kırılma anları oldu. Aslında daha da iyi oynayabilirdik. Oynamamız da gerekiyor, puanlar almamız gerekiyor. Biz buna odaklanacağız. Her şeyin daha iyisini yapmamız gerekiyor. Mücadelemizi, önde top tutmamızı, arkadaki müdahalelerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Biz önümüze bakacağız sağlam oynamaya devam edeceğiz puanlar almamız gerekiyor" diye konuştu.