Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: “İşçiyi sokağa atanlar bu vebalin altında ezilecekler”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 31 Mart seçimlerinden sonra Bolu Belediyesi ile diğer belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarını ve sendikal baskıları metal işçileri olarak kınadıklarını ve Bolu'dan Ankara'ya yürüyen emekçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Bolu Belediyesi önünden Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar sürecek olan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne destek açıklamasında bulundu. Belediyelerin sorunun değil çözümün merkezi olması gerektiğine dikkat çeken Değirmenci, “İşçinin ekmeğiyle oynamayacağım diyerek bunu notere tasdikletenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öpüp yemin edenler şunu iyi bilmelidirler ki bu ülke insanına hizmet etmek gibi kutsal bir iş yapan işçileri yollara düşürmek büyük bir vebaldir. Böyle giderse bu vebalin altında ezilmekten kendilerini kurtaramazlar. İşçinin ekmek kazanmaktan, ailesinin rızkını kovalamaktan başka derdi yoktur. İşçi siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar temiz ve saftır. İşçi, ideolojik hırsların ve saplantıların hedefine konulamayacak kadar mazlumdur, masumdur” diyerek Bolu Belediye Başkanına çağrıda bulundu.

“İşçinin tabağını kendi önüne çekmek belediyelere yakışmaz”

10 gündür devam eden 200 kilometrelik yürüyüşe katılarak mağdur edilen işçileri yalnız bırakmadıklarını kaydeden Değirmenci, “İşçinin önündeki tabağı kendi önüne çekmek, işçinin ekmeğine el uzatmak, ailesini mağdur etmek, onların ahını almak belediyelere yakışmaz. Bolu Belediye Başkanından beklentimiz çıkarılan işçilere ‘Sizi mağdur ettiğim için özür dilerim. Buyrun işiniz, aşınız' demesidir. Bunu yapmadığı takdirde onlarca işçinin ahı onların üzerine olacaktır” dedi.

CHP Genel Merkez yönetiminin de yapılan zulme kör, sağır ve dilsiz kaldığına dikkat çeken Değirmenci, “İşçileri ‘bu benden, bu benden değil' diye ayırmak, kendi gibi düşünmeyi, kendi gibi duyup görmeyeni dışlamak, ötekileştirmek insanlık onura yapılabilecek en büyük hakarettir. İşçileri süründüren, sürgün eden, sokağa atanlara CHP'li yöneticilerin bir an evvel müdahale etmesini bekliyoruz” diye konuştu.