Özdebir: "Almanya ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımalıyız"

INVEST) ve Dünya Gazetesi işbirliği ile gerçekleştirilen yatırım paneli ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Panelin açılışında, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Friedo Sielemann, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile NRW.INVEST Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya bir konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından Hakan Güldağ'ın yönettiği Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı konulu panelde NRW İnvest Türkiye Temsilcisi Adem Akkaya ile Almanya'dan gelen Uluslararası Vergi Hukuku Uzmanı YMM Cevdet Kocaş, Aktaş Lee Managament Consultants CEO'su Zafer Aktaş, Emili Avukatlık Bürosu sahibi Av.Abdullah Emili, NRW'nin sunduğu yatırım avantajlarını, hukuki boyutu ve teşvik sistemini anlattı.

Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın yönettiği Yatırımcı Gözüyle NRW'nin Sunduğu Fırsatlar konulu ikinci oturumda ise Arvento AŞ Genel Müdürü Özer Hıncal, Elektra Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Şakar, Kuzey Sağlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ercivan Yağış ve Genel Müdür Handan Yağış, yatırım sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlattılar.

ASO Başkanı Özdebir açılışta yaptığı konuşmada Türk iş dünyasının, yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacağı yönündeki inancının tam olduğuna dikkat çekerek, “5 çeyrektir ekonomide aktörler yeni yatırım, genişleme yatırımı, modernizasyon yatırımı yapma isteği içinde değildir. İlerleyen süreçte, sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edileceğine ve yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacağına inancım tamdır” dedi.

Özdebir, “Hafta başında açıklanan büyüme rakamı ile birlikte Türkiye aradan geçen üç çeyrek sonunda yeniden pozitif büyüme safhasına girmiş görünmektedir. Aynı zamanda Türk sanayiinin de pozitif bir büyüme rakamı elde etmesi, sanayiciler olarak bizleri daha da mutlu etmiştir” diye konuştu.

Kalıcı bir büyüme ve büyümede toparlanma için yatırımların pozitife dönmesi ve ihracatın ivmelenmesi gerekliliğini dile getiren Özdebir, “Uzun yıllardır müttefikimiz konumunda olan Almanya ile hem siyasi hem de ticari ilişkilerimiz çok güçlü köklere sahiptir. Türkiye'de Alman sermayeli 7 binden fazla şirket bulunmaktadır. Ancak Almanya ile dış ticaret rakamlarının ülkemiz açısından giderek azaldığı görülmektedir. Birbirine bağımlı olan bu iki ülkenin ilişkilerinin daha ileri boyutlara taşınması gerekmektedir. Cari fazla verme hedefimizin olduğu bu günlerde, Almanya ile olan ticaretimizin gerileme nedenleri üzerine düşünmek ve eylem planları oluşturmakta fayda olduğunu düşünüyorum” dedi.

Özdebir, Almanya içinde Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin önemine de dikkat çekerek, “Almanya'daki tüm doğrudan yabancı yatırımların yüzde 23,3'ü Kuzey Ren-Vestfalya'da gerçekleşmektedir. Eyalet, 2017 sonu itibarıyla çekmiş olduğu toplam 172,5 milyar Avro tutarındaki doğrudan yabancı yatırım ile Almanya'daki 16 federal eyalet arasında en yüksek paya sahip konumdadır“ diye konuştu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başkanı

Friedo Sıelemann ise, “İlişkilerimizde her daim mevcut olan sabit unsur, ticaret ve yatırımlardır. Çünkü asıl güveni, onlar inşa eder. İlişkilerimizi özel kılan, bilhassa Almanya'da yaşayan 3 buçuk milyon Türk kökenli insan ve Türkiye'de bulunan 8 milyon üzerinde insanın bir zamanlar Almanya'da yaşamış ve Türkiye'ye dönmüş olmasıdır. Yatırımları bir anlamda kolaylaştıran ve teşvik eden bir unsurdur bu. Bu sebepten ötürü de Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerine bakıldığında, muazzam bir avantaj söz konusu. Yatırımların ve para kazanmanın, son derece olumlu başka getirileri de var. İş birliği ile para kazanmaya başladığında çok derin bir güven inşa edebilirsin, karşılıklı saygıyı inşa edebilirsin, birlikte bir iş birliği ağı oluşturabilirsin. Yani yatırımlar ve ticaret ilişkilerimize de yansıyacak, daha derin ve yoğun ilişkiler getirecektir” dedi.

Türkiye 3'üncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüdüğüne dikkat çeken Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da “Bundan sonraki 3 yada 4 çeyrek, baz etkisinin de yardımıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu, güzel bir haber. Ama, yeni sanayi devriminin ortaya çıkardığı yeni teknolojileri kullanarak sanayimizin dönüşümünü de sağlamak zorundayız. Bence birinci yapısal reform gündemimiz budur. İkincisi ise onunla eş zamanlı olarak, Türkiye daha fazla dışa açılmalı. Gerek teknoloji transferi yaparak, gerek ortak işbirlikleri yaparak, gerek başka firmalarla ortaklıklar kurarak, başka ülkelerde yatırımlar yaparak mutlaka dışarıya açılmalı. Bu hedefle, Kuzey Ren-Vestfalya Yatırım Ajansı ile düzenlediğimiz toplantılar, umuyorum ki faydalı olur, esin kaynağı oluşturur” dedi.

NRW Invest-Kuzey Ren-Vestfalya Yatırım Ajansı Türkiye Müdürü Adem Akkaya Kuzey Ren-Vestfalya'nın (KRV) AB'nin tüketim gücünün yüzde 45'ini kapsayan bir bölgenin merkezi olduğunu ayrıca hem Almanya'nın hem de dünyanın bütün büyük firmalarının ya merkezi ya da ikinci merkezi olması nedeniyle büyük bir networking imkanı sağladığını belirti. Akkaya, eyaletin makine, kimya, metal, gıda, otomotiv, bilişim sektörleriyle öne çıktığını ayrıca, Trakya büyüklüğündeki bir yüz ölçümü içinde birbirine çok yakın, Köln, Duesseldorf, Dortmund, Essen gibi şehirlerle “dünyanın en büyük fuar merkezi” olduğunu anlatarak, bölgeye yatırım yapmak isteyen Türk iş dünyasına her türlü kolaylığın sağlandığını dile getirdi.