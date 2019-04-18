Özdebir: "Kültüre sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmanın bir gereğidir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Vakıf19 tarafından düzenlenen "Dünya Hitit Günü" panelinin açılışında, "Kültüre sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmanın bir gereğidir" dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Vakıf19'u dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu içinde hem kentlerine hem de bu toprakların tarihine ve kültürüne sahip çıktıkları için kutladı. Anadolu'nun yerleşim yerlerinin eskiliği ve sürekliliği açısından dünyada benzersiz bir yere sahip olduğunu söyleyen Özdebir, "Kültürel değerlere sahip çıkmak, insanın geleceğine de sahip çıkmasının bir gereğidir" dedi.

Anadolu'nun insanlığın ilk ortaya çıktığı, ilk uygarlıkların başladığı, bilim ve kültürlerin geliştiği belli başlı birkaç coğrafyadan olduğunu dile getiren Özdebir, "Anadolu tarihsel anlamda sonsuz bir zenginliğe sahiptir. Mezopotamya ve Mısır'ı kapsayan, uygarlığın doğuşuna ve gelişmesine tanıklık etmiş ve bilinen tarihi içinde serpilip geliştiği bir ana eksen konumuna ulaşmıştır. Bilinen tarihi değiştirip 12 bin yıl önceye taşıyan ilk yerleşik düzenin kurulduğu Göbeklitepe de Anadolu coğrafyasındadır. Tarihte derin izler bırakan ya da bırakmayan birçok topluluk bu topraklar üzerinde uygarlıklar oluşturmuş, insanlığın ve kültürlerin zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır" dedi.

Hitit medeniyetinin dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olduğunu söyleyen Özdebir, "Hititler, Anadolu'da siyasal birliği sağlayan ilk devlet olmuş. Hitit kralları ekonomik ve sosyal bir sistem oluştururken bütün düzenlemeleri merkezi bir devletin gereklerini yerine getirecek şekilde yapmışlardır. İlk danışma meclisini kurarak kralı denetleyen bir meclis haline getirmişler. Hititlerin ilk tarih yazıcılığını başlattıkları da bilinmektedir. Çoğumuzun bildiği gibi tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşması olan 'Kadeş'i Kızılırmak yanından ta Mısır hakimiyet alanına kadar gidip, II. Ramses'i yenerek yaptılar. Bizler Anadolu'nun bu tarihsel zenginliğini bilmek ve bu mirasa sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Panelde Vakıf19 Başkanı Alper Bilan ile eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez de birer konuşma yaptı.