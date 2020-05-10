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(Özel) 80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama

Ankara’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 80 yaşındaki Sıddıka Kartal, çocuklarının ve torunlarının Anneler Günü’nde gönderdiği çiçekleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 80 yaşındaki Sıddıka Kartal, çocuklarının ve torunlarının Anneler Günü'nde gönderdiği çiçekleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.


Başkent'te salgın hastalığın görüldüğü ilk günden bu yana kendi tedbirini alarak evinden çıkmayan, daha sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına ise sıkı sıkıya uyan 80 yaşındaki Sıddıka Kartal için çocukları ve torunları tarafından sürpriz Anneler Günü kutlaması yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Anneler Günü'nde kapısına gönderilen çiçekleri gören Sıddıka nine, duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeklerin üzerinde bulunan notların okunması ile hangi evladının gönderdiğini de öğrenen Sıddıka Kartal'ın mutluluğu gözlerine yansıdı. Yaşlı kadın, “Ben onlar için ömrümü verdim” derken yanında olamayan evlatlarına öpücükler göndererek el sallayıp, dualar etti.

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