(Özel) AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Altınok: “Cumhuriyet Kulesi 1,5 yıl içerisinde bitecek”

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi'ni seçilmesi durumunda 1,5 yıl içerisinde bitireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Turgut Altınok, Keçiören için projelerini İHA'ya anlattı. Altınok, adaylığının açıklamasının ardından vatandaşların sevgisi ile karşılaştığını ve heyecanlı bir seçim kampanyasına devam ettiğini aktardı. Daha önce 1994-2009 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Altınok, 2003 yılında temelini attığı ve aradan geçen 15 sene içerisinde bir türlü tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi'ni seçilmesi durumunda 1,5 yıl içerisinde bitireceklerini ifade etti. Altınok, projeyle ilgili, “Vatandaşlarımızın 31 Mart seçiminde bizi seçmesinin ardından Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi hızlı bir şekilde yapılacak ve 1,5 yıl içerisinde Cumhuriyet Kulesi'ni açacağız. Kule muhteşem bir eser. Bittiği zaman ihtişamı ve muhteşemliği gözükecek. Ankaramıza muhteşem bir eser daha kazandırmış olacağız. Şuanki mevcut halinin üzerine 46 metre daha inşa edilecek. Toplam uzunluğu 186 metre uzunluğunda ve içerisinde alışveriş merkezleri, sanat galerisi, kafeterya, en üst katlarda seyir terasları, hediyelik eşya satış yerleri, özellikle çocuklarımız için uzay terası, bilim merkezleri ve nikâh salonu yer alacak. Bittiği zaman belediyemize 1 milyon liradan aşağı getirisi olmayacaktır” dedi.

"Keçiören'in yüzde 60'ı yenilenecek"

Keçiören için yapılacak projelere değinen Altınok, “İlçemizin yüzde 60'ını kentsel yenilemeye alacağız. İlçenin eskiyen dokusunu yenileyeceğiz. Bir taraftan da Ovacık, Bağlum buralardan rekreasyon alanları, spor merkezleri, yürüyüş yolları, kültür merkezlerinden oluşan muhteşem yeşillik ve tesisler kazandırılacak. Bağlum'u Ankara'nın nefes alınacak yeri haline getireceğiz. Bağlum ile ilgili projelerimiz var. Keçiören'in yaklaşık 2 bin 500 cadde ve sokağı ağaçlandırılacak” diye konuştu.

Örnek köy projesini de anlatan Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

“Keçiören'e bağlı 4 köyü Türkiye'nin örnek köyü haline getireceğiz. Organik tarım ve üretimin merkezi haline getireceğiz. Elde arazi ve hayvancılık var. Bunları işleyip, işleteceğiz. Dolayısıyla hem vatandaşımız üretim yapıp para kazanacak. Doğal köy hayatında ne varsa vatandaşlarımız burada görmüş olacak.”

AK Parti ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilgili olarak "Özhaseki'nin Ankara'ya seçilmesi, Ankaramızın yıllardır alamadığı hizmetleri almasıdır" diyen Altınok, “Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 25 yıla yakın belediye başkanlığı yapmıştır. Başarılı bir belediye başkanıdır. Belediyecilikte iz bırakanlardandır. Kayseri'yi Anadolu şehrinden büyükşehire taşımıştır. Düzgün ve kumaşı temizdir. Beyt-ül Mal'ı bilir ve ona el sürmez, sürdürmez. Ankara Özhaseki ile çok büyük hizmetler alacak. Ankara çok şey kazanır. Ankara ile ilgili çok ciddi projeleri var. Bu projelerle Ankara çok farklı yerlere taşınacaktır” ifadelerini kullandı.