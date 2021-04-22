(Özel) Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm: “Servis yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72”

Dr. Mehmet Gülüm, “Hem servis doluluk oranları, hem yoğun bakım doluluk oranları, 2 hafta önceki rakamlara göre biraz daha arttı. Servis yatak doluluk oranları yüzde 64'lere vardı. Yoğun bakım doluluk oranlarında da yüzde 72'lik bir banda geldi. Çok şükür şuan da sağlık hizmetleri aksamadan veriliyor” dedi.

Dr. Mehmet Gülüm, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde Türkiye genelinde olan vaka artışının Başkent'te de hissedildiğini söyledi. İl Sağlık Müdürü Gülüm, Ankara'da servis yatak doluluk oranlarının yüzde 64, yoğun bakım yatak doluluk oranlarının yüzde 72 bandına ulaştığını söyledi. Artışa bağlı olarak ek tedbirlerin hızla alındığını belirten Gülüm, şuan için bir sıkıntı olmadığını kaydetti. Öte yandan aşılanan grupta gözle görülür bir şekilde, hastaneye yatış ve yoğun bakıma geçiş oranlarının düştüğünün altını çizen Gülüm, vatandaşların sırası gelir gelmez aşı olmalarını önerdi. İl Sağlık Müdürü Gülüm ayrıca, alınan tedbirler ile birlikte Başkentlilerin de desteğiyle bir iki haftaya kadar vaka sayılarında düşüş olmasını ümit ettiklerini söyledi.

“Ankara'da servis yatak doluluk oranları yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranları yüzde 72'lik banda geldi”

Başkent'teki son durum hakkında bilgiler veren Dr. Mehmet Gülüm, “Bütün Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da maalesef birkaç haftadır ciddi boyutlarda bir vaka artışı var. Bu 2 hafta öncesinde sağlık hizmetini aksatmayacak bir durumdaydı ama bugün geldiğimiz noktada bizi zorlayan yanları olmaya başladı. Hem servis doluluk oranları, hem yoğun bakım doluluk oranları, 2 hafta önceki rakamlara göre biraz daha arttı. Servis yatak doluluk oranları yüzde 64'lere vardı. Yoğun bakım doluluk oranlarında da yüzde 72'lik bir banda geldi. Çok şükür şuan da sağlık hizmetleri aksamadan veriliyor. Endişemiz şu; artış hızı yükselirse bizi de sıkıntıya sokacak bir hal alabilir. Tedbirler noktasında birebir sahaya yansıyan bir pandemi yaşıyoruz. Tedbirlere uyulduğu takdirde, mutlaka 7-10 gün içerisinde etkilerini görüyoruz. Biz Ramazan ayı başından bu yana alınan tedbirlerin etkilerini görmeye başladık. Vaka artış hızımızda bir kırılma var. Bunun inşallah önümüzdeki günler içerisinde tersine döneceğini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankaralılar haftanın 7 günü saat 00.00'a kadar aşılarını olabilir”

Daha önce Ankara'da 7 merkezde Biontech aşılarının uygulandığını ve yarından itibaren bu sayının 9'a yükseleceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, “Bu süreç içerisinde 2 hafta öncesinde 520'lerde olan filyasyon ekip sayımız bugün 820'lerde, yaklaşık 300 civarında bir takviye yaptık. Araç sayımızı takviye ettik. Hem danışman hekim, hem mobil hekim, hem de çağrı sistemindeki sağlık çalışanlarımızın sayısını artırdık. Şuan hamdolsun bu planlamalar ve önlemlerle süreç yönetiliyor. Ciddi bir sıkıntımız yok. Aşılarla ilgili de hem Biontech aşısı hem de Sinovac aşısı yapılıyor Türkiye'de. Biontech aşısı 7 merkezde uygulanıyordu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Etimesgut Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane, Yenimahalle ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde vardı. Yarından itibaren de Sincan ve 29 Mayıs Devlet Hastanelerinde de uygulanmaya başlayacak. Bizim riskli grup dediğimiz; 65 yaş üzeri, huzur evlerindeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarında yüzde 86'ya varan bir aşı oranımız var. Bu 2 hafta önce yüzde 82'lerdeydi, şuan itibariyle 86'lara kadar ulaştı. Güzel bir oran bu. Haftanın 7 günü Ankara'nın 9 merkezinde Biontech aşısı, diğer bütün hastanelerimizde saat 00.00'a kadar aşı randevularını vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde alabilirler” şeklinde konuştu.

“Aşılanan gruplarda yoğun bakım ile sonuçlanan süreçlerde ciddi anlamda bir azalış oldu”

Aşılanan grupların hastaneye yatış ve yoğun bakıma geçiş oranlarının oldukça düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Gülüm, vatandaşların sıralarının geldiği an hiç beklemeden aşı olmasını önererek, “Hem sağlık çalışanlarında hem riskli grup dediğimiz 65 yaş üzeri ve huzurevi sakinlerinde yoğun bakım ile sonuçlanan süreçlerde ciddi anlamda bir azalış oldu. Evet hafif semptomları olanları aşılı grup içerisinde görüyoruz. Ama bunların hemen hemen yok denilecek kadar az sayıda yoğun bakımda olanları var. Bu bizi rahatlattı. Daha az göremeye başladık bu risk grubunu. Ama aşısız gruplarda, özellikle bugün için 55 yaş ve altında olanlar maalesef yoğun bakımdaki yaş aralığını oluşturuyor. Bunlardan da ciddi boyutta hastamız var. Aşının önemi burada bir kez daha görülüyor. Hızlı bir şekilde başladık, şuan da Ankara'da 1 milyon 700 bin üzerinde bir uygulanmış aşı sayımız var. Bunlar arttıkça, özellikle Ramazan'ın 3'üncü gününden sonra hızlandı. Aşı çalışmaları tamamlandığı takdirde biz bunun sahadaki karşılığını inşallah göreceğiz” diye konuştu.

“Ramazan ayından da istifade ederek inşallah bir iki hafta içerisinde sayıların inişe geçeceğini ümit ediyoruz”

Covid-19 pandemisinde alınan tedbirlerin direk sahaya yansıdığını belirten Prof. Dr. Gülüm, “Ankaralıların tedbirlere uyum içerisinde olduğunu görüyoruz ve bunun artarak devamını istiyoruz. Tedbirlere uyulduğu takdirde Ramazan ayından da istifade ederek biz bir iki hafta içerisinde inşallah sayıların inişe geçeceğini ümit ediyoruz. Ama dediğim gibi bu direk tedbirlerle bağlantılı bir husus” açıklamasında bulundu.