(Özel) Balıkesir'den Çin'e uzanan başarı

İstanbul'da yaşayan iki kadın yazarın Balıkesir'in yöresel peynir çeşitliliğini kayıt altına aldığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda Almanya, Kanada ve Fransa'nın bulunduğu 12 finalist arasından birinciliğe ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk bayrağını Çin'de dalgalandıran yazarları arayarak tebrik etti.

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda (Gourmand World Cookbook Awards) birinci oldu. UNESCO gastronomi alanında özgün şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen yarışmada, Berin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, "peynir ve süt" kategorisinde Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi. 3 yıl önce yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından araştırma, gezi, inceleme çalışmaları gerçekleştirilerek kaleme alınan kitap, birinci olmasının ardından "winner" etiketiyle basılmaya hak kazandı. Kitapta Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındı. Bu yönüyle kentin kültür mirası niteliğinde olan kitapta, tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor. Türkiye'yi temsil eden iki kadın yazarın bu başarısı ülkemizin gastronomi turizmine de önemli katkılar sağlıyor.

İki bakanlık gastronomi turizmi için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başarılı yazarları telefonla arayarak tebrik etti. Çin'de Türk bayrağının dalgalanmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Bakan Pakdemirli, kitabın farklı dillere çevrilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Pakdemirli, telefonla yaptığı konuşmada her türlü desteğe açık olduklarını belirterek, ”Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Türkiye zenginlikleriyle bilinen bir ülke, bunları yurt dışına daha iyi anlatıyor olmamız lazım. Bu zenginlikleri bir hikayeye dönüştürüp, bu şekilde anlatıp, bu şekilde paylaşıyor olmamız lazım. Gastronomi turizmi alanında Türkiye için yerli turizm başladı ama yurt dışından insanların yemek yemek için Türkiye'ye geliyor olmaları lazım. Bu yeni dönemde çok değerli Turizm Bakanımız ile birlikte bu konularda çalışıyoruz, çalışmalarımız devam edecek. Sizin gibi değerli, bu konuya katkı vermiş insanlar bizim için çok önemli. Gastronomi kitabınız bizim için çok önemli. Bu konuda yapacağımız her şeyi yaparız. Bu konuları anlatmamız gerekiyor. Kitabın bir kopyası bana ulaştı. Bu başarıdan sonra kütüphaneden indirip o gözlükle bir inceliyor olacağım. Başarılarınızın devamını diliyorum, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

"50 peynir çeşidiyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyorduk"

Kitabın 2016 yılında çıkardıkları ilk kitap olan Peynir Aşkına'nın çok ses getirmesinin ardından hayata geçmiş bir proje olduğunu belirten Berrin Bal Onur, "Peynir Aşkına 52 Türk peynirini tespit ederek kayıt

altına aldığımız, Türkiye'nin peynir kültürünü anlatan çok güzel içerikte bir kitaptı. Neşe ile beraber tüm Türkiye'yi dolaşmış 20 yıldır üzerinde çalıştığımız peynir kültür zenginliğimizi genel olarak yansıtamadığımızı düşünürken tek bir il üzerinden peynire bakmak önemli bir kaynak oluşumu olacaktı. Saha çalışmalarında gördük. Bu kültürün, coğrafyanın pek çok noktaya kıyısı olan, insanlarla zenginleşen bu büyük bir kültüre sahip olduğuna hep birlikte şahit olduk. 50 tane peyniri kayıt altına aldığımız, bir ilin peynir haritasını çıkardığımız çok güzel kaynak bir kitap ortaya çıktı ve dünyanın en iyi peynir kitabı seçildi. Türkiye peynir cenneti. Balıkesir'de bunun küçük bir modeliyle karşılatık. Bildiğimiz çok güzel peynirlerimiz vardı. Yüzyıllardır bu topraklarda üretilen, geçmişten gelen, göçlerle gelen, insanların orada var ettiği, farklı tekniklerle üretilen. Fakat 50 peynir çeşidiyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyorduk. Belli teknikler üzerinden giden ama her bölgenin kendi özelinde farklılaştığı. Tadının dokusunun o coğrafya ile , tarihi ile, insanların farklı üretim teknikleriyle bütünleşen bu peynirler bize küçük bir yapıyı ortaya koydu" dedi.

"Sadece Balıkesir'in değil tüm Türkiye'nin sahipleneceği bir peynir kitabı oldu"

Kitaplarını farklı dillere çevirerek daha geniş bir kitleye ülkemizin peynir çeşitliliğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Onur, "Peynir üzerinden Balıkesir'e bakmak çok fazla ürün çeşitliliğini ortaya çıkardı. Bunların hepsi tüm hikayeleriyle kitaba yansıdı. Bu yönüyle sadece Balıkesir'in değil tüm Türkiye'nin sahipleneceği bir peynir kitabı oldu. Bize bu araştırma şunu gösterdi; her ilçenin her ilin gerçekten kayıt altına alınması gereken çok özel değerleri var. Hep beraber bunlara sahip çıkmanın bizi geleceğe daha iyi taşıyacağını gördük. Geçmişe bakmadan geleceğe gidemeyeceğimizi gördük. Jüri başkanının güzel bize gönderdiği bir mesaj var. 'Bu kitaptan öğrenecek çok şey var. Ama en önemlisi bizim peynir kültürüne katacağımız çok şey olduğunu görüyoruz. Mutlaka çevirisi yapılmalı. Çok şükür yerel yönetimler bu konu ile ilgili çalışma yürütüyor. Kitap İngilizce'ye çevrilecek. Global peynir kültürüne hizmet eden örnek bir şehir olacak Balıkesir" diye konuştu.

"Kitabımız dünyanın çok önemli ülkelerinin, önemli yayınlarını geride bırakarak en başarılı kitap seçildi"

Kitabı tamamladıktan sonra tüm dünyada kitabın Oscar'ı olarak tanımlanan gastronomi yayınlarıyla ilgili en önemli etkinliklerden olan Gourman'a gönderdiklerini anlatan Neşe Aksoy Biber ise, "Bu Gourmand yarışmasında kitabımız dünyanın çok önemli ülkelerinin önemli yayınlarını geride bırakarak en başarılı kitap seçildi. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'den, Türkiye dışında yaşayanlardan inanılmaz güzel tepkiler aldık. Kitaba ulaşmakla ilgili, kitabın başarısı ile ilgili çok güzel dönüşler aldık. Hakikaten bizi mutlu eden, başarımızı onurlandıran telefonlar aldık. Gerek devlet kanadında, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri tarafından aranarak teşekkür aldık. Onun ötesinde Türkiye'nin çok farklı yerlerinden insanların çok güzel tepkileri oldu. Özellikle Balıkesirlilerin çok güzel tepkileri oldu" diye konuştu.