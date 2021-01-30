(ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan Uyardı: “Biraz daha zamana ihtiyacımız var"

Dr. Sema Turan, "Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, alınan tedbirlere halkın uyum sağlaması ve aşı desteğinin de gelmesi ile birlikte Covid-19 vakalarındaki düşüşün yoğun bakımlara da olumlu yansıdığını söyledi. Virüsün zirve yaptığı dönemlerde bazen yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını hatırlatan Prof. Dr. Turan, son aylarda bu oranın yüzde 60'ın altına indiğini ve yoğun bakım yatakları konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Aşılara da değinen Prof. Dr. Turan, aşıların pandemi ile mücadelede önemli bir silah olduğunu, ama aşılamada belli bir seviyeye gelene kadar tedbirlere sıkı sıkı devam edilmesi gerektiğini söyledi. Normalleşme konusuna da değinen Turan, şuan için erken olduğunu ve normalleşme için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“Şuan itibariyle yoğun bakım yatakları açısından hiç sıkıntı yaşamıyoruz”

Covid-19 vakalarının alınan tedbirler ile birlikte azalma eğilimine girmesinin, haliyle yoğun bakımlara da olumlu yansıdığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, “Son 1 aydır vakalardaki azalma nedeniyle bu tabi ki yoğun bakımlara yansıdı. Yoğun bakımlardaki sayılar azaldı ve bu tabi ki çok sevindirici. Son aylarda uyulan tedbirler vaka sayılarındaki azalmada önemli katkıya sahip ve umarım böyle devam eder. Tabi dünyadaki değişim sürecini yakın takip ediyoruz. Oralarda sayıların bazı ülkelerde artmış olması bizi de endişelendiriyor. Bu nedenle tedbirlere devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Çok ciddi azaldı aslında. Yani şöyle; yüzde 100 doluluk ile çalıştık aylarca biliyorsunuz. Son aylarda bu oran yaklaşık yüzde 60'lara indi. Yoğun bakım yatakları açısından hiç sıkıntı yaşamıyoruz şuan itibariyle. Covid-19 sayılarında baya anlamlı bir azalma oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız”

Alınan tedbirlerin virüsün yayılımı konusunda ne denli etkili olduğunun herkesçe görüldüğünü de hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, “Aslında tedbir alınınca vaka sayılarının nasıl azaldığını gördük hep beraber. Bununla birlikte aşılama önemli bir aracımız, elimizde. Aşılama sayesinde toplumsal bağışıklığı sağladığımızda bu hastalık ile ilgili ağır hasta ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında anlamlı bir azalma bekliyoruz. Çünkü aşılama sonrasında hastalanmayacağız anlamına gelmez. Aslında bunu bilir bireyler. Ama hafif atlatırlar. Dolayısıyla aşılamaya bu yönüyle dikkat çekmek gerekir. Tedbirler devam edecek. Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

“İnaktif aşının etkinliği konusunda bir endişemiz yok”

Şuan Türkiye'de uygulanan inaktif Covid-19 aşısının etkinliği konusunda bir endişelerinin olmadığını belirten Prof. Dr. Turan, “İnaktif aşılar aslında bizim uzun yıllardır bildiğimiz aşılar. Yan etki profili oldukça düşük olan, beraberinde etkinliği de oldukça kabul edilebilir düzeyde olan inaktif aşılar söz konusu. 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanını çok kısa sürede aşıladık. Daha sonrasında 90 yaş üzeri, daha sonra 80 yaşa kadar indi. Aşılar geldikçe belli bir program içerisinde halkımızı aşılayacağız. Bu noktada inaktif aşının etkinliği konusunda büyük bir endişemiz yok. Ama inaktif aşı dışında diğer aşılar ile ilgili de oldukça başarılı sonuçlar var biliyorsunuz. Dünyaya bu konuda gerekli bilgiler sunuldu ve biz de bunları takip ettik. Ülkemize de eğer bahsi geçen mRNA aşıları da gelirse onlarla ilgili aşılama süreci de başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar belirgin bir yan etki ile karşılaşılmadı”

Şuana kadar aşılama programının hızlı ve başarılı bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, şunları kaydetti:

“Şuana kadar aşılama programı çok başarıyla gidiyor. Sizler de takip ediyorsunuz ki, çok hızlı bir şekilde halkımızın aşıyı kabullendiğini, aşılama sürecine katkı sağladığını görmekteyiz. Bugüne kadar da belirgin bir yan etki ile karşılaşılmadı. Hep tedavi edilebilir düzeyde şeyler yaşandı. İleriye doğru baktığımda aşılar geldikçe peyderpey bu sayılara ulaşmayı hedefliyoruz. Ama mümkün olduğunca aşı teminini sağlayarak devam edeceğiz. Ben yine şu noktada tedbirlere mutlaka vurgu yapmak istiyorum. Çünkü biz sağlık çalışanları, son bir aydır hakikaten yaşanan bu pandemi sürecinde, hasta sayılarının azaldığı, yoğun bakımların rahatladığı bir döneme girdik. Bu bizim için çok değerli ve halkımız sayesinde oldu. Bu konuda tabi müteşekkiriz halkımıza. Halkımızdan beklentimiz, aşı sonrası da bir süre bu koruma önlemlerine devam etmeleri yönünde. Bu pandemi sadece ülkemizle bitmez. Dünyada bitecek ki bizde de bitsin."