Özel çocuklar özel festivalde

Pursaklar Belediyesinin katkılarıyla Tüm Engelliler Konfederasyonu tarafından AKM'de düzenlenen Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür ve Sanat Festivaline katılan Pursaklar Belediyesi Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri keyifli bir gün geçirdi.

Konfederasyon tarafından Ulus'taki 2. Meclis binası önünde düzenlenen '1 saatliğine engelli olalım' etkinliğinde konuşan Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen Türkiye'den ve yurt dışından engellilerin katıldığı belirtip "Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür ve Sanat Festivali" öncesinde, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, “Hiçbir zaman kimse bize acıma duygusuyla bakmasın. Biz de bu ülkenin ferdiyiz sadece bir farkındalığımız var. Ama bunu da hiç kimse kullanmasın. 3 Aralık Engelliler Günü'nde kimi eğlence yapıyor kimi yemek veriyor. Biz o insanlar değiliz” dedi.

Engelli bireylerin her işi yapabilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi veya özel kurumlarda engelli kardeşlerimizin önüne bir engel konuyorsa, konfederasyon olarak söz veriyorum o kapıda oturup gerekeni yetkililerle paylaşacağım. Katkılarından dolayı Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin'e teşekkür ediyorum."

Konfederasyon üyeleri, konuşmanın ardından mehter takımı eşliğinde Ulus'tan festivalin yapıldığı AKM'ye kadar yürüdü. AKM'deki etkinlikleri Pursakar Belediyesi Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri de katıldı. Burada keyifli bir gün geçiren öğrenciler ile velileri Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin de yalnız bırakmadı. Belediyenin kurduğu Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi standı da ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.