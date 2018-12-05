Özel çocuklara özel sınıf

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şair Nedim İlkokulu'nda düzenlenen “Dünya Engelliler Günü” programına katıldı. Programa Polat ve Akgül'ün yanı sıra Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fikret Yılmaz, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda heyet, özel eğitimli öğrencilerin topluma kazandırılmasının yanı sıra en iyi şartlarda eğitim alması için İl Milli Eğitim ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan özel eğitim sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Sınıfta incelemelerde bulunan heyet, özel öğrencilere kitap hediye etti.

Hayata pozitif bakacaklar

Eğitime verilen her türlü desteğin önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Özellikle engelli öğrencilerimize yönelik yapılan yatırımlar oldukça önemli ve anlamlı. Bu sınıfların toplum açısından daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Çocuklarımız hayata daha pozitif bakabilecekler” dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program engelli öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Mamak Özel Atlas Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin semazen gösterileriyle devam etti. Program Kazım Orbay İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle son buldu.