(Özel) Deprem bölgesindeki gelişmeler AFOM'dan takip ediliyor

Deprem bölgesine ilişkin tüm gelişmeler Türk Kızılay'ının tüm birimlerinden görevlilerin bir araya geldiği bu masadan yürütülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ ile Malatya'da yıkıma sebep oldu. Depremin ardından ise Ankara'da bulunan Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'nde (AFOM) kriz masası kuruldu. Kızılayın ilgili tüm birimlerinden görevlilerin bir araya geldiği masada; depreme ilişkin operasyonlar yürütülüyor. Tüm illerdeki güncel stok durumunun da takip edildiği masada bölgedeki ihtiyaca göre araç/gereç sevki yapılıyor. Bölgeye gönderilen araçların takibi de yine harita üzerinden AFOM'da bulunan araç takip sistemi ile sağlanıyor.

Türk Kızılayı tarafından bölgeye 167 afet uzman personeli ile 20 sağlık ve psikososyal destek ekibi sevk edildi. Depremin ardından kriz masası oluşturarak harekete geçen Kızılay, bölgeye çok sayıda insani yardım malzemeleri de ulaştırdı. Kızılay tarafından deprem bölgesine şu ana kadar; 4 mobil mutfak, 2 bin 500 çadır, 2 mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 686 yatak, 3 bin 200 gıda kolisi, bin 518 ısıtıcı, 15 öncü haberleşme aracı,

2 tır, 1 mobil çocuk dostu alan ve 7 ikram aracı ulaştırıldı. Öte yandan, Kızılay tarafından yapılan paylaşımda bölgedeki kan ihtiyacının kan merkezleri tarafından karşılandığı da bildirildi.

Kriz masası yöneticisi Kaan Saner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, lojistik, afet yönetimi, beslenme, barınma işlemlerini buradan koordine ettiklerini belirterek, “Herkes bütünleşmiş şekilde birlikte çalışıyor. Burada 50 kişilik bir ekip çalışıyor. Bölge afet merkezlerimizde de kriz masaları oluşturulmuş durumda. Yereldeki ilk iletişim merkezlerimizden haber buraya akıyor burası da ulusal çapta kontrol ederek yereldeki ihtiyaçlara göre ihtiyaçları sevk ediyor. Türk Kızılayı afetin ilk anından itibaren personel sev ettik, yemeye hazır kumanya sevk ettik, battaniye sevk ettik. Yurt dışındaki merkezlerimizden sevkiyatlar yaptık. Devletimiz krizin sonlandığına karar verene kadar faaliyetler devam edecek” dedi.

Afet İzleme ve Haberleşme Merkezi personeli Zekeriya Karagöz, GSM haberleşmesi çöktüğü anda biz kendi alternatif sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Alternatif sistemler dediğimiz uydu, telsiz haberleşmesi ve çeşitli haberleşme sistemleri. İlk haberler bize gelir. Biz gerekli birimlere, amirlere bilgi veririz. Durumun alarmına göre kriz masası toplanır” ifadelerini kullandı.