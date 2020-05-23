Özel eğitim öğrencilerinin EKPSS'ye hazırlığı için mobil uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim öğrenci ve mezunlarının Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlık sürecinde destek sağlayacak bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle EKPSS'ye hazırlıkta kaynak sıkıntısı yaşayan özel eğitim öğrenci ve mezunları için bir mobil uygulama geliştirdi.

Ders anlatımları, soru çözümü videoları gibi EKPSS hazırlık sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen pek çok içeriğin yanı sıra uygulama, interaktif kullanım özelliğine de sahip. Öğrenciler, çözmekte zorlandığı soruları uygulama üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarına göndererek cevaplara ulaşabilecek.

En az ortaöğretim mezunu hafif düzey zihin engelli, görme engelli, işitme engelli veya bedensel engelli raporu olan bireyler için her iki yılda bir yapılan EKPSS'ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girme hakkına sahip olan adaylar, aldıkları puan neticesinde belirlenen kontenjanlarda kamu personeli olarak istihdam edilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını sürecinde adaylara sınavlara daha verimli ve kolay bir hazırlanma imkanı sunmak için içerik geliştirerek uygulamayı kullanıma hazır hale getirdi.

Sınav kapsamındaki Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler alanındaki ders konuları özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öğrenme özellikleri dikkate alınarak hazırlandı. Ayrıca, ara yüzün basit ve kullanışlı olmasına özen gösterildi.

Görme engelli bireyler için içerikler, ekran okuyucu programların sesletim yapabildikleri metin formatı şeklinde hazırlandı. Okuma programlarının seslendiremediği terimsel ifadeler mp3 formatında hazırlanarak uygulamaya eklendi.

Zihin engelli bireylerin ders konularını etkili öğrenebilmeleri için tüm içerikler zenginleştirildi. Sayfalar sade ve dikkat dağıtmayacak şekilde tasarlandı. Her ders konusunu pekiştiren konu örnekleri, konu sonu değerlendirme soruları, konuyla ilgili soru çözüm videoları uygulamaya eklendi.

Tüm bu içeriklerin yanı sıra uygulama interaktif olarak da kullanılabiliyor. Adaylar çözmekte zorlandıkları sorular olursa onları ekran fotoğrafı şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarına gönderebilecek. Böylelikle alanın uzmanları tarafından çözülen soruların cevaplarına ulaşabilecek.

Hazırlanan mobil uygulama IOS veya Android temalarından ücretsiz olarak indirilebilecek.

Mobil uygulama sayesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ve mezunların EKPSS'ye kolayca hazırlanabileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Korona virüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bu süreçte özel eğitim öğrencilerimiz EKPSS'ye hazırlıkta güçlükler ve sorunlarla karşılaştı. Biz bu sorunların çözümü için hemen bir çalışma başlattık. Mobil uygulamayı öğrencilerimizin kolay kullanarak sınava hazırlanabilmesi ve böylece istihdamlarının artırılmasına destek olmak için tasarladık. Ve bugün uzun süredir üzerinde çalıştığımız uygulamayı hizmete alıyoruz. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi, içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek” dedi.