Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sektörü temsilcileri ATO'da bir araya geldi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, planlama olmaması nedeniyle haksız bir rekabet altında düşük doluluk oranlarıyla, özel bir hizmeti hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER), Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZREM-DER) ile sektör temsilcileri 'Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Sektörel İstişare Toplantısı'nda bir araya gelerek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunlarını mercek altına aldı. Sektörü komite aracılığıyla yakından takip ettiklerini bildirerek toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ATO Başkanı Gürsel Baran, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet kalitesinin, işletmenin yaptığı yatırımla yakından ilgili olduğunu söyledi. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verdikleri eğitimle kamu adına çok önemli görev üstlenen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sayıca çok olması nedeniyle doluluk oranı dörtte bir düzeyinde, düşük bir şekilde hizmet verdiğini belirten Baran, "Sektör temsilcileri, yaklaşık 3 bin 400 özel eğitim merkezi olduğunu ve bunların yüzde 20 kapasite ile faaliyet gösterdiğini bildirdiler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri planlama olmaması nedeniyle haksız bir rekabet altında düşük doluluk oranlarıyla, özel bir hizmeti hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

Baran, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak ve ihtiyaç duyan tüm bireylerin faydalanacağı şekilde planlanması gerektiğini ifade etti. Baran, sektörün KOBİ çerçevesine dahil edilerek ilgili teşvik ve kredilerden de yararlanmak istediğini dile getirdi.

"Israrlı çalışmayla başarı sağlayacağız"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği konuların takipçisi olacaklarını belirterek, "Temsili güçlü bir sektörünüz var. Sektörel sorunlarınızı bilen temsilciler olarak sizler, sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar konusunda bize yol göstereceksiniz. Sizden gelecek bilgilerle bizler de sizin haklarınızı savunacağız. Israrlı çalışmayla da başarı sağlayacağız" diye konuştu.

"Standart yükselince iyi kurumlar ayrışacak"

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ise, sektörün içinden gelen sesleri ortak bir görüşte buluşturup, konsensüs sağlayarak çalışmaları yürütmek istediklerini belirterek, "Sektörün sorunlarını sizlerden öğrenip, güçlü bir çalışma ortamı ortaya çıkaracağız. Bizim yapmamız gereken şey empatiyi canlandırmak. Eğer biz özel eğitimi istenilen seviyeye çeker ve bunu genellersek, sektöre zarar veren sorunları da görünür kılarak çözülmesini kolaylaştırmış oluruz. Standart yükselince işini iyi yapan kurumlar da sektöre zarar verenlerden ayrışacak. Şu an konuştuğumuz sorunlar sektörün standardı yükselince çözülecek" ifadelerini kullandı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve komite üyeleri de yer aldı.