(Özel) Eryaman Stadı'nda sona doğru

Ankara'da inşası süren Eryaman Stadı'nın, liglerin ikinci yarısında oynanacak maçlara hazır hale getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara'nın Eryaman semtinde inşası süren 22 bin kişilik Eryaman Stadı'nın, liglerin 19. haftasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçları öncesinde kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, İhlas Haber Ajansı ekibi çalışmaları havadan görüntüledi.

Başkentte son haftalarda yağan yoğun kar, stadyumda işlerin aksamasına neden olsa da yüklenici firmanın 15 gün içerisinde eksikleri tamamlayıp teslim etmesi öngörülüyor. Stadyum zemini hibrit olarak yapıldı ve test edildi. Testi geçen zeminin futbol oynamaya elverişli olduğu belirlendi. Stadyumun aydınlatma, skorbord, kamera, elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları yapıldı. Sarı koltukların dışında tribün koltukları monte edilirken, protokol, basın koltukları ve yaklaşık 3 bin 500 sarı koltuğun monte işi kaldı. Stadyumun locaları hazır hale gelirken, soyunma odaları küçük detaylar haricinde takımlarının kullanımına hazır duruma getirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çevre düzenlemesi için gerekli çalışmalara başladı.

Eryaman Stadyumu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetine verildi.