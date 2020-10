(Özel) Fatma Şahin: “Pandemiden sonra kurulan dünyada da çevre projeleri çok daha önemli hale gelecek”

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da düzenlenen Sıfır Atık Projeleri Ödül Töreni'nin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Pandemi sürecinde belediyelerin valilikler ile büyük bir dayanışma ruhuyla çok ciddi şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Şahin, “Bundan sonraki süreçte yeni normalin gerektirdiği çalışmaları sürdürülebilir şekilde eğitmek ve denetlemek zorundayız” ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca sıfır atıktan yeşil ekonomiye varana kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Akıllı kent uygulamaları hakkında Şahin, “Akıllı kent uygulaması artık bütün dünyanın konuştuğu en önemli başlık. Bana ‘Akıllı kent ne demek oluyor?' diye sorduklarında her zaman ‘Bir sorununuzu teknolojik altyapıyla çözebiliyorsanız şehri akıllandırmışsınızdır' dedim. Akıllı kentin altyapısına bakınca akıllı ulaşım, akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, akıllı gıda, akıllı tarım ve akıllı yönetişim var. Bunların her biri önemli başlıklar. Dolayısıyla her bir başlık üzerinde şehrinizin yaşam kalitesini, vatandaş memnuniyetini arttırıyorsanız ve teknolojiyi artık vatandaş odaklı sorun çözme kapasitesi olarak kullanabiliyorsanız şehriniz akıllı demektir” ifadelerini kullandı.

Toprağın, suyun, havanın korumasının pandemi ile birlikte artık bir tercih değil bir zorunluluk olduğunun altını çizen Şahin, “Küresel ısınma, Antarktika'da buzların erimesi, bütün evrenin 1,5 derece ısınması çevre projelerini çok daha önemli hale getirdi. Özellikle kirletici olan ulaşım, sanayi başta olmak üzere bu kısımlarda aşağıya çekecek çalışmalar çok önemliydi. Sıfır atık projesi Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin 3 yıl önce başlattığı bir projeydi. Çevre Bakanlığımız stratejik planı açıkladı ve yönetmelikleri çıkardı. Tabi en önemli şey uygulama. Akıllı şehirler bir ekonomi bir istihdam projesi ve aynı zamanda zihinsel dönüşüm. İsrafı önleme verimlilik projesi. Hayatın her alanına almamız lazım. Özellikle ev hanımlarının mutfakta daha ilk başta işi kaynağından ayıracak şekilde organik atık ile inorganik atığı, camı, kartonu ayırdığı zaman artık şehirlerimize çöp kamyonu dolaşmayan şehirlere gitmemiz gerekiyor. Toprağı, suyu, havayı korumamız gerekiyor. Pandemi bize gösterdi ki artık bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Pandemiden sonra kurulan dünyada da çevre projeleri çok daha önemli hale gelecek. Dolayısıyla sıfır atık projesi değer katan çöp değil, atık değil değer üreten bir proje olarak çok daha güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Fikir projesine yaklaşık 300 belediye başvurdu. 30 belediyeye iyi fikirlerinden dolayı ödül verdik. Bir yıl sonra bu projeleri hayata geçiren belediyeleri de ayrıca mali olarak destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyelerin korona virüsle mücadelede çok yoğun çalıştığına dikkat çeken Şahin, “Belediye başkanlarımız olağanüstü derecede alan içindelerdi. Bütün dünya küresel bir sorun ile karşı karşıya. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önce bilim kurulunu oluşturulduk. Bakanlıklarımız genelgeleri çok hızlı bir şekilde gönderdi. Fakat en önemli şey çıkan genelgelerin ete kemiğe bürünmesiydi. Valiliklerimiz ile koordinasyonu büyük bir dayanışma ruhuyla bu alanda en az zarar ile çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Dezenfektesinden maske üretimine. Bizde Gaziantep'te çok özel çalışmalar yaptık. Geldiğimiz noktada belediyeler gerçekten çok yoğun çalıştılar. Bir taraftan gelirler azaldı. Diğer taraftan giderler arttı ama ‘vatandaşımızın sağlığı söz konusuysa bunların hiç birisi önemli değil' anlayışıyla çalışmalarına devam ettiler. Etmeye devam ediyorlar. Bu sebepten bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep mutfağının pandemi sonrasına hazırlanması konusunda ise TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

“Biz ramazanda bunu hemen fark ettik. Çünkü lezzetin başkenti olma iddiamız var, ki öyleyiz. Bir taraftan da sağlıklı lezzetin başkenti olmak. Çünkü artık pandemiyle birlikte insanlar lezzetin yanında hijyene çok daha önem vermeye başladılar. Yemek yenilen ortamın çok daha güvenilir olmasına dikkat etmeye başladılar. Biz bunu görür görmez bir sertifika programına geçtik. Her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi restoranlarımızı pandemiyle birlikte dikkat etmesi gereken hususlar olan dezenfekte, temizlik ile beraberinde kişilerin müşteriye hizmetinde dikkat etmesi gereken hususlar, tek kullanımlıklara geçmek, menüyü kaldırarak QR kod sistemine geçerek parmak ile dolaşılan bütün sistemi kaldırdık. Mutfak Sanatları Merkezinde özel bir çalışma yaparak ilk sertifika programını biz aldık. Sonra 100' yakın restoranımız bunu almak için başvurdu. Önce eğitildiler sonra denetlendiler. Bunu hak edenlerin yanlarına tek tek giderek ‘Her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi' sertifika programını verdim. Bundan sonraki süreçte yeni normalin gerektirdiği çalışmaları sürdürülebilir şekilde eğitmek ve denetlemek zorundayız.”

Yeni belediyecilik vizyonu hakkında düşüncelerini belirten Başkan Şahin, “Dünya hızla değişiyor. Kendimizi yenilmezsek yeniliriz. O yüzden biz bütün dünyanın gelişmiş yerel yönetim anlayışı hangi başlık üzerinden gidiyorsa. Buna kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, insanı merkeze alan ve herkese ulaşan bir belediyecilik anlayışı artık normalleşti. Ama artık kültürel belediyecilik, şehir ekonomisi, gönül belediyeciliği başlıkları da çok önemli. Pandemi sonrası gıda güvenliği ile kendi kendine yetebilirlik çok daha önemli olacak. Yeşil ekonomi artık belediyelerin en büyük stratejik terminolojisi olacak. Bu yeşil ekonominin yönetilmesi, şehrin ekonomisinin yeşile çevrilmesi ile ilgili önümüzde uzun bir süreç var. Biz belediyelerimizi Belediyeler Birliği olarak buna hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.