(Özel) Genel Sağlık Sigortası prim borçları kararının detayları

Mali Müşavir Selçuk Gülten, Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ve Bağ-Kurlu bireylerin borçlarının 31 Aralık'a ertelenmesi kararının olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Mali Müşavir Selçuk Gülten, sosyal güvenceye sahip olmayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur borcu bulunan bireylere yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kararın 31 Aralık'a ertelenmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Gülten, ertelemeye güvenerek borcu unutmanın hata olacağını vurguladı. Gülten, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelenen kararnamenin bu yıl da uygulandığını belirterek, vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini açıkladı. Kararnameyle birlikte vatandaşın devlet bünyesinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarından yararlanılacağını aktaran Gülten, özel statüdeki sağlık kuruluşlarının kararı kapsamadığını söyledi. Gülten, “Geçen sene de aynı uygulama vardı. GSS borcunuz ne kadar olursa olsun 31.12.2019 tarihine kadar hastane hizmetlerinden yararlanabiliyordunuz. Bu vatandaşların çok hoşuna giden bir uygulama olmuştu. Çünkü hastaneye gidiyorsunuz; ‘60 lira, 70 lira, 80 lira borcunuz var. Gidin bunu ödeyin' gibi taleplerde bulunuyorlardı haklı olarak. Siz de o anda çıkıp banka arıyordunuz, hangi bankaya yatıracağınızı araştırıyordunuz. Bazen de gecenin bir yarısı hastaneye gidip bu tip şeylerle karşılaşıyordunuz. Bu durumları engelleyebilmek, vatandaşların da mağduriyetini giderebilmek için Cumhurbaşkanımız da kararnameyle geçen sene bu durumu uzatmıştı, bu sene de aynı kararname yayınlanarak, 31.12.2020 tarihine karar uzatıldı. Sadece GSS borcu olanlar değil, Bağ-Kur'a 60 günden fazla borcu olanlar da aynı kararname kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Yalnız burada bir düzenleme yapıldı. Özel hastanelerden ve vakıf üniversitelerinin hastanesinden yararlanamayacaksınız. Devlete ait hangi hastaneye giderseniz, genel sağlık sigortası borcunuz olsun ya da olmasın sağlık hizmetlerinden yararlanabileceksiniz” dedi.

GSS'nin 2012 yılından bu yana Türkiye'de uygulandığına değinen Gülten, borcun faizinin belirli dönemlerde silindiğini

hatırlattı. Gülten, “Belirli dönemlerde af geldi bununla ilgili olarak. Borç tutarının faizleri silindi ve kalan borcu 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte ödeyebiliyordunuz. Toplam 36 ay ediyordu. Bundan yararlanan çok kişi oldu. Kısa bir tarihçesine bakarsak 1 Ocak 2012'de GSS Türkiye'de uygulanmaya başlandı. İlk uygulandığı sistemde valilik ve kaymakamlığa gidip ‘gelir testi' yaptırıyordunuz. Geliriniz belli bir seviyenin altındaysa hiç ödemiyordunuz. Asgari ücretse belirli bir ücret ödüyordunuz. Ama insanların çoğu bu gelir testlerini hiç yaptırmıyorlardı. Yaptırmadıkları zaman da en yüksek prim neyse onun üzerinden GSS çıkıyordu. Burada şikayetler artınca 2017 yılında GSS sabit olsun dediler. ‘Vatandaşın geliri ne olursa olsun sabit ödeme yapılsın' kararı alındı. 2017 yılında bu fiyat 53 lira 33 kuruştu, 2018 yılında 60 lira oldu. 2019 yılında 76 lira oldu. Yeni uygulanacak 2020 yılında da 88 lira gibi bir ücret uygun görüldü. Çok büyük bir rakam değil bence. Burada sorun bireyin işsiz kaldığı dönemde, sigortasız kalındığında bu paranın ödenmesi isteniyor. Vatandaş haklı olarak, ‘Ben zaten işsizim. Bu ücreti ödeyebileceğim bir durumum yok. Durumum olsa zaten öderim. 80 lira için niçin devletle yüz yüze geleyim' diyor. 88 lirayı öderseniz sigortanız olsun olmasın devlete ait sağlık kuruluşlarından yararlanabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Sosyal güvenceye sahip olmayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan GSS kapsamında vatandaşa tavsiyelerde bulunan Gülten, “E-Devlet'e girerek GSS borcumu sorgula dediğinizde anında görebiliyorsunuz. GSS, sonuçta bir borç. Üstüne bir faiz yazıyor. ‘2020 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden nasılsa faydalanacağım' gibi bir düşünceniz varsa da eğer aylık olarak 88 lira ödeyecek gücünüz varsa ‘borcun iyisi ödemek' demişler. Ödemenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullandı..