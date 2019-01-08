(Özel haber) Dondurucu ayazda Başkent'in öte yüzü

Başkent'in sokaklarını bir bir gezen kağıt toplayıcıları hem çocuklarını okutabilmek için kağıt, hem de sokak hayvanları için yemek topluyor.

Onlar sırtlarındaki heybeleri olan çuval arabasıyla Başkent'in sokaklarını bir bir geziyorlar, kağıt ve karton toplayabilmek için. Onlardan biri de 53 yaşındaki Nazmi Temel. Temel 6 çocuğa bakıyor, karton toplayıp satıyor ama kış günü olmasından dolayı artık çok zor kağıt bulduğunu ve üşüdüklerini söyledi. Günde 5-10 TL anca kazandığını aktaran Temel, "4 çocuğum var ama okula göndermek için param yok. Kar yağdığından dolayı da gezip karton toplayamıyoruz, ellerimiz üşüyor. Aylık 500 TL bile kazanamıyorum. Çevre mahallelerin tamamını geziyorum ama karton bulamıyorum artık. Sabahtan akşama kadar bir torba bile toplayamıyorum" diye konuştu.

Temel, rahatsızlığından dolayı bacağında kesik olduğu için çalışamadığını söyledi. Belediyeden kömür desteği aldıklarını belirten Temel ancak kömürün de bittiğini söyledi. 47 yaşındaki kardeşi Nadir Temel de ağabeyinin artık hasta ve ailesini geçindiremeyecek durumda olduğunu söyledi.

"2 çocuğumu üniversitede okutuyorum"

İsmini vermek istemeyen bir diğer kağıt toplayıcısı ise, bu işten kazandığı para ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getirdi. Aylık bin TL kadar ancak kazandığını ifade eden R.H., "Hem de kendimi ve çocuklarımı geçindiriyorum. Ben 35 sene ayakkabı imalatçılığı yaptım. Aslında bu işin kaldırılmasını istiyorum. Karton bulamadığım günler de oldu, benim çocuğum bir sene üniversiteye gidemedi, parasını yatıramadım. Mesela şu an gece dörtten beri ayaktayım. Gece de çalışıyorum, gerekirse uyumadan yine çalışırım" şeklinde konuştu.

R.H., bir de 4 senedir sokak hayvanlarını besliyor, yaklaşık 100-150 tane hayvana yiyecek toplayıp arabasındaki yoğurt kaplarında taşıdığını ifade etti.