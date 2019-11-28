(Özel Haber) Keçiörengücü amatör branşları ile dikkat çekiyor

Keçiörengücü Spor Kulübü, amatör branşlarda 1500'e yakın gence spor yapma imkanı sağlıyor.

Boks, güreş, karate, kickboks, taekwondo, masa tenisi ve dart olmak üzere 7 branşta uzman antrenörler nezaretinde gençlere spor yapma imkanı sağlayan Keçiörengücü Spor Kulübü'nün amatör branşlar koordinatörü ve aynı zamanda kickboks mili takım antrenörü olan Erkan Çoruhlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Kursların ücretsiz olduğunu belirten Çoruhlu, "Keçiörengücü Spor Kulübü Futbol Okulları ile iş birliği yapıp, çocuklarımızı yetenek durumuna göre en uygun branşa yönlendirerek daha çok verim almaya çalışıyoruz" dedi.

"Milli takımlara sporcular kazandırmak istiyoruz"

Amatör branşların 2015 yılında kurulduğunu dile getiren Erkan Çoruhlu, "10 yıldır Keçiörengücü'nde çalışıyorum. Amatör branşlarımız, Başkan Sedat Tahiroğlu'nun talimatıyla 2015 yılında kuruldu. Amacımız çocuk ve gençlerimize spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmak, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak. Vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bireyleri milli takımlara kazandırarak ülkemize başarılar kazandıran sporcular yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"7 branşta 1500'e yakın lisanslı sporcumuz var"

Müsabakalara hazır olan sporcular ile Türkiye şampiyonları ve uluslararası turnuvalara katıldıklarını belirten Çoruhlu, "Keçiörengücü Spor Kulübü Futbol Okulları ile iş birliği yapıp, çocuklarımızı yetenek durumuna göre en uygun branşa yönlendirerek daha çok verim almaya çalışıyoruz. Boks, Güreş, Karate, Kickboks, Taekwondo, Masa tenisi, Dart olmak üzere 7 Branşta Milli takımlarda görev almış, alanında uzman antrenörler nezaretinde sporcu yetiştiriyoruz. Tüm branşlarda yaz ve kış okulları açıyoruz. Bu okullarda başarılı gördüğümüz sporcuları sürekli çalıştırmaya devam ediyoruz. Şu anda 7 branşta 1500'e yakın lisanslı sporcumuz var. Bu sporculardan müsabakalara katılmaya hazır hale gelenleri yarışmalara katıyoruz. İl içinde ve il dışında pek çok müsabakaya katıldık. Türkiye şampiyonalarına ve uluslararası turnuvalara katıldık. Milli takımlara sporcu verdik" ifadelerini kullandı.

"Kurslarımızın tamamı ücretsiz, sporcularımızın tüm ihtiyaçlarını kulübümüz karşılıyor"

Sporcuların eğitim durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Çoruhlu, "Kurslarımızın tamamı ücretsiz olup sporcularımızın tüm ihtiyaçları kulübümüz tarafından karşılanmaktadır. Antrenmanlarımızı Aktepe Stadı içerisinde bulunan spor salonumuzda yapmaktayız.Ayrıca sporcu ve velilerimizle tanışmak, kaynaşmak amacıyla düzenli olarak toplantılar yapıyor, sporcularımızın eğitim durumlarını da takip ediyor ve destekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.