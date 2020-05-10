(Özel Haber) Kıbrıs Gazisi Erdoğmuş: “Virüsle mücadelede Allah devletimize kolaylık versin”

Onun için virüsle mücadelede Allah devletimize kolaylık versin” dedi.

Ankara'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, silah arkadaşları olan Kıbrıs Gazileri Hirfan Haykır ve Nazif Kurt ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulundu. Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle günlerdir evlerinde kalan gaziler bugün kendilerine verilen izinler doğrultusunda sokağa çıktı. Gaziler, süreç boyunca maskelerin, maaşlarının ve diğer birçok ihtiyaçlarının kapılarına kadar getirildiğini belirtirken, küçüklere örnek olmak için kurallara uyarak evde kalınması uyarısında bulunmayı ihmal etmediler.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Arkadaşları adına açıklamayı yapan ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş “Ülkemizde korona virüsün görüldüğü günden itibaren devletimizin almış olduğu etkili kararlar sayesinde, bu virüsü en az zayiatla bitirmek için üstün gayret gösteren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'u, sağlık çalışanlarımızın tamamını, bilim kurulu üyelerini ve hükümetimizin hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. Biz yaşlılar ve aynı zamanda gaziler olarak bu ülkenin değerleriyiz. Hükümetimiz bizleri karantinaya aldı. Evde kaldığımız süre içerisinde her eksiğimizi vefa grubu üyeleri evimize kadar getirdi. Maskemizi, maaşımızı ve varsa başka ihtiyaçlarımız hepsi ile tek tek ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

“Herhangi bir şeyle mücadele ettikçe üstün gelebilirsin”

Türkiye'nin nasıl ki dünyada yaptıkları ile örnek bir ülke olduysa yaşlı ve gaziler olarak kendilerinin de örnek olmaları gerektiğini dile getiren Erdoğmuş, “Bugün bize 4 saatlik izin verildi. Bize düşen kurallara uyarak küçüklere örnek olmak. ‘Biz bize yeteriz Türkiye'm hayat eve sığar' diyoruz. Şunu hiç unutmayalım. Bizler bu ülkenin değerleriyiz. Bizler bir şeyler yaşadık. Herhangi bir şeyle mücadele ettikçe üstün gelebilirsin. Onun için virüsle mücadelede Allah devletimize kolaylık versin. Görünmeyen bir şeyle mücadele ediliyor. Bunun için bizlerin üzerine düşen neyse yapmamız lazım. Bizden istenen evde kalmamız ise devletin işini kolaylaştırmak için en uygunu o. ‘Evde kal hayata tutun' sloganımız bu olması lazım. Devletimizin yapmış oldukları büyük bir başarı. Ülkemiz nasıl ki dünyada yaptıkları ve yardımları ile örnek olduysa bizler de gaziler ve yaşlılar olarak evde kalacağız ki küçüklerimize örnek olacağız. Örnek örneği doğurur. Herkes üzerine düşeni yaparsa zaten bu beladan kurtulmuş oluruz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.